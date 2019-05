Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara, după afișarea primelor rezultate exit-poll că el nu a declarat niciodată că vrea să candideze la alegerile prezidențiale.

„Eu cred că PSD foarte curând trebuie să-şi desemneze un potenţial candidat şi foarte curând trebuie să se facă analiza care dintre cei doi potenţiali candidaţi de la ALDE şi PSD are cele mai mari şanse să scape România de acest om care e acum la Cotroceni”, a mai declarat Dragnea.

Dragnea a anunțat că propune ca analiza să se facă între Călin Popescu Tăriceanu şi Gabriela Firea şi că va solicita ca în a doua parte a lunii iunie să aibă loc un congres PSD. "În legătură cu anunţul pe care am spus că o să-l fac în seara asta pe unii o să-i dezamăgesc, pe unii nu, probabil. Eu nu am spus niciodată că eu vreau să candidez la funcţia de preşedinte al României, mi-au cerut-o mulţi oameni, din miile, zecile de mii cu care m-am întâlnit în ţară şi mulţi colegi, în ultimele două luni de zile. Ceea ce vreau să spun - şi nici nu puteam să facă un astfel de anunţ în seara asta, în condiţiile în care, cu totul întâmplător, la mine termenele sunt programate în funcţie de evenimentele politice - eu cred că PSD-ul foarte curând trebuie să-şi desemneze un potenţial candidat, am înţeles că ALDE îl susţine pe domnul Tăriceanu şi foarte curând trebuie să facă această analiză care dintre cei doi candidaţi de la PSD şi de la ALDE au cele mai mari şanse să scape România de acest om care este acum la Cotroceni. Din partea partidului nu hotărăsc eu, sper să particip la şedinţa CEx-ului când se va hotărî asta, nu am vorbit cu persoana respectivă, dar cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea şi Călin Popescu-Tăriceanu. Nu ştiu dacă Gabi mai vrea după situaţia prin care a trecut", a precizat Liviu Dragnea, duminică seară, la sediul PSD.