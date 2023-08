Bogdan Cojocaru, prefectul de Iaşi: "Sportul ieșean are nevoie de o strategie coerentă. Mesajele primarului fac mult rău"

Prefectul de Iaşi, Bogdan Petru Cojocaru, a reacţionat după meciul de aseară al Politehnicii Iași cu Universitatea Craiova şi spune că primarul Iașiului, Mihai Chirica, face mult rău populației prin mesajele pe care le expune.

Sursa foto: Facebook Cojocaru Petru Bogdan

Prefectul de Iaşi, Bogdan Petru Cojocaru spune că postările primarului Mihai Chirica fac rău oraşului şi populaţiei prin mesajele transmise.

Bogdan Petru Cojocaru mai spune că „nicidecum nu pot să fiu de acord cu astfel de manifestări profund electorale, în încercarea de a crea subiecte de presă acuzând gratuit oameni și instituții care nu au nicio vină”.

"Mesajele primarului Mihai Chirica fac mult rău Iașului!

Postările primarului Mihai Chirica de pe o rețea de socializare din timpul meciului de aseară al Politehnicii Iași cu Universitatea Craiova nu fac cinste unui administrator de oraș. Toate acele invective adresate unor instituții, dar și arbitrilor, pun Iașul și clubul de fotbal într-o lumină negativă.

Profund politicianist, în dorința de a mai recupera câte ceva din capitalul de imagine pierdut din cauza nerealizărilor, lipsei de proiecte și a dosarelor penale, primarul Mihai Chirica a lansat o serie de mesaje și acuzații grave, care nu doar că nu au nicio legătură cu realitatea, dar nu erau atributul său.

Am susținut cu toată energia echipa noastră la meciul de aseară. Și pe mine m-au încercat sentimente de tristețe pentru înfrângerea suferită. Dar nu cred că este cazul să ajungem la astfel de lucruri și declarații. Fotbalul trebuie să rămână un joc, în care fair-play-ul și echilibrul să primeze. Trebuie să recunoaștem când adversarii sunt mai buni decât noi.

Nicidecum nu pot să fiu de acord cu astfel de manifestări profund electorale, în încercarea de a crea subiecte de presă acuzând gratuit oameni și instituții care nu au nicio vină.

Nu l-am văzut atât de revoltat pe primarul Chirica atunci când nu a fost în stare să găsească finanțare pentru noul stadion, sala polivalentă, bazinul de înot olimpic sau alte proiecte de care Iașul are mare nevoie.

Nu l-am văzut atât de revoltat pe primarul Chirica nici când aproape a falimentat clubul din Copou și a fost nevoie de intervenția și susținerea colegilor mei social-democrați din Consiliul Local pentru a da o gură de oxigen sportului ieșean.

Nici sportul de masă nu are susținere. Primăria nu are nicio strategie coerentă cu privire la sport. Se face puțin și necoordonat. Nu există o bază care să le permită copiilor să facă performanță. Primarul nu a catadicsit să investească în infrastructură, dar are curajul să invoce trăirile unor copii nevinovați, supărați și trisți că echipa favorită a pierdut.

Alături de colegii mei social-democrați susținem în continuare echipa de fotbal cu speranța că următoarele etape vor aduce mai multe victorii și bucurie pe chipurile suporterilor ieșeni. Sportul ieșean are nevoie de o strategie coerentă și de specialiști care să se implice și să gestioneze un adevărat proiect de reconstrucție pornind de la academiile de copii și juniori", scrie prefectul de Iaşi, Prefectul de Iaşi, Bogdan Petru Cojocaru, pe Facebook.