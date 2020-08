Cade Guvernul Orban? Tăriceanu: "Iohannis o caută cu lumânarea"

”Până acum câteva zile aveam îndoieli în ceea ce privește șansele moțiunii de cenzură, dar după declarațiile total ieșite din orice logică constituțională, nu o logică politică, pentru că președintele nu este liderul unui partid politic care se hărțuiește cu ceilalți adversari. El ar fi trebuit să aibă o altă atitudine.

Atitudinea pe care a arătat-o, provocatoare la adresa PSD și a altora mă face să cred că o caută cu lumânarea. Și lumea o să întrebe ce interes are președintele să trântească Guvernul? Interesul poate să fie legat de încercarea de a evita responsabilizarea Guvernului actual și a PNL în preajma alegerilor.

Tăriceanu: Iohannis o caută cu lumânarea

Ce interes are președintele să dărâme Guvernul?

Adică vrea să extragă de la guvernare, asta este teoria pe care eu o am și am mai văzut-o împărtășită și de alții...se pare că vrea să provoace puternic PSD-ul și pe ceilalți. Altă logică nu văd.

El nu poate să-l forțeze pe Orban să demisioneze, dar o moțiune de cenzură care trântește Guvernul îl aduce în situația să numească un alt Guvern”, a spus Tăriceanu.

