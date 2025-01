Cătălin Avramescu s-a răzgândit și nu mai candidează la prezidențiale. De ce renunță la cursa pentru Cotroceni

Cătălin Avramescu, Foto: Facebook.com/ Cătălin Avramescu

Cătălin Avramescu, fost consilier al lui Traian Băsescu, a anunțat, marți, că nu va mai candida la alegerile prezidențiale din mai, la doar zile după intrarea în cursă.

„Dragi prieteni, Din motive personale, nu au de-a face în nici un fel cu politica, trebuie să renunț la candidatura la funcția de Președinte.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru încurajări”, a anunțat Avramescu, pe Facebook.

Cătălin Avramescu a preizat că decizia „nu are legătură cu nimic politic”.

„Dacă aș putea face ceva, aș face, dar am altele acum de care trebuie să am grijă. Vă sunt recunoscător tuturor celor care mi-ați scris. Nu mi-a găsit nimeni nici un ‘punct slab’, nu are legătură cu nimic politic”, a răspuns Avramescu, în comentarii.

Decizia vine la doar câteva zile după ce și-a anunțat candidatura, vineri.

Cătălin Avramescu este din Mizil, județul Prahova. Doctor în filosofie al Universității din București, specializat în filosofie politică și morală a predat la București și Helsinki. În 2008, a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei președintelui Traian Băsescu. În 2011 a fost numit în funcția de ambasador în Finlada și Estonia, iar în 2016 a fost rechemat de preșdintele Klaus Iohannis.