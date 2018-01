Cine a absentat de la ședința de Guvern

Foto: Captură video Antena 3

Marcel Ciolacu, Marius Nica, Felix Stroe au absentat de la ședința de Guvern de miercuri. Cel putin doi dintre ei sunt pe lista celor vehiculați că va pleca din Palatul Victoria.

Luni, Liviu Dragnea a spus că are nemulțumiri față de unii miniștri și a precizat că nu va mai accepta luările de poziție cum au fost cele din ultimele zile.

„Eu am reproșat astăzi, nu am nominalizat deocamdată, unor miniștri, faptul că au plimbat minciuna dintr-o parte în alta, în ultimele luni de zile, și am avertizat că acest lucru nu se va mai întâmpla. I-am rugat pe colegi sp facă un efort și să înțeleagă cpă este de ajuns această perioadă de declarații publice, și păreri pro și contra, scrisori, propuneri făcute public, înainte de a se discuta în structurile de conducere. Sper să țină cont de asta pentru că nu vor mai fi acceptate”, a spus Liviu Dragnea.