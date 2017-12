Cine este cel mai controversat politician al anului 2017

Foto: pixabay.com

Florin Iordache este politicianul român care a provocat cele mai multe reacții în spațiul public, în anul 2017. Declarațiile sale, de la pupitrul Guvernului, în noaptea de 31 ianurie, în care s-a dat Ordonanța 13, au rămas în mentalul colectiv.

S-a remarcat atunci prin repetarea expresiei: „Altă întrebare”, atunci când jurnaliștii au dorit să primească explicații privind Ordonanța. În acea seară, au ieșit în stradă mii de bucureșteni, iar de atunci, Piața Victoriei a rămas un simbol al protestelor #Rezist.

Florin Iordache spune că în acest an nu s-a simțit întotdeauna foarte confortabil.

„Din punct de vedere juridic mi-am făcut datoria. Ordonanța 13, din punct de vedere juridic nu are nicio problemă. Poate comunicațional, eu, colegii mei puteam face mai mult, de aceea am făcut un pas în spate. Articolele din Ordonanță trebuie modificate, fie că discutăm de Coduri, de legi, iar acele modificări nu au făcut decât să țină cont de deciziile Curții Constituționale. Atâta timp cât acolo vorbeam de condiții mai bune pentru anumite categorii de persoane, am ținut cont de avizul Consiliului Legislativ. Pe fond, Ordonanța 13 nu are nicio problemă de legalitate”, a spus deputatul PSD, potrivit libertatea.ro.