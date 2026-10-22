Cine este noua șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu. Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion are o carieră de 15 ani la MAE

1 minut de citit Publicat la 09:44 22 Oct 2026 Modificat la 09:44 22 Oct 2026

Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion a fost numită miercuri în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu. Foto: Guvernul României

Noua șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu este Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion, care în 2024 a primit gradul diplomatic de ambasador de la președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis. Ea lucrează la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din 2011 și a fost director de cabinet al ministrului de Externe Luminița Odobescu.

Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion a fost numită miercuri în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion se numește în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se precizează în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Cine este noua șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu

Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion are o carieră de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ea s-a angajat la MAE în 2011 și a lucrat la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles.

A devenit consilier diplomatic șapte ani mai târziu, în 2018, iar în 2022 a ajuns director general în MAE. Ulterior, ea a fost numită în funcția de director de cabinet al ministrului de Externe Luminița Odobescu.

În 2019, „în semn de apreciere pentru importanta contribuţie avută la exercitarea cu succes, de către România, a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene”, Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion, pe atunci consilier diplomatic, a fost decorată cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler de președintele de atunci, Klaus Iohannis.

În 2024, Klaus Iohannis i-a acordat acesteia gradul diplomatic de ambasador.

Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion este căsătorită cu Constantin Adrian Simion și el angajat la MAE.

Ce avere are Mihaela Ştefan-Simion

Cea mai recentă declarație de avere completată de Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion și disponibilă public este din 2024.

Potrivit documentului, ea deține un apartament de 90 mp în București, pe care l-a cumpărat în 2013 și o mașină BMW, fabricată în 2019.

De asemenea, noua șefă de cabinet a premierului mai deține o jumătate dintr-o casă de 100 mp și terenul aferent de 271 mp din Brăila, ambele moștenite în 2024.

Ea a declarat un venit de 126.799 de lei, constând în salariul de la Ministerul Afacerilor Externe, ceea ce înseamnă că are un salariu de circa 10.500 de lei pe lună de la MAE.