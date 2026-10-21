Luca Niculescu a vorbit cu Vasile Tofan și prima lui vizită oficială va fi la Chișinău. Ce le-a cerut noilor miniștri

Noul Guvern Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni. Foto: Guvernul României

Luca Niculescu a anunțat miercuri că a avut o discuție telefonică cu omologul său moldovean, Vasile Tofan, în cadrul căreia au convenit că prima sa vizită în calitate de prim-ministru va fi la Chişinău. Premierul a precizat că l-a asigurat de sprijinul Guvernului României pentru aderarea Republicii Moldova la UE și că le-a cerut tuturor miniștrilor să îi contacteze pe „colegii lor de la Chişinău”, relatează Agerpres.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulţumit pentru urările calde şi de prietenie.

Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chişinău şi ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi, cu acelaşi obiectiv: să asigurăm securitatea şi prosperitatea cetăţenilor noştri.

Le-am solicitat deja miniştrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chişinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu şi al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte aderarea la Uniunea Europeană”, a scris Luca Niculescu, miercuri, pe rețeaua socială X.

Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul @Vasile_Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri. Le-am solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chișinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu și al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 21, 2026

Noul Guvern Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. Noii miniștri își preiau astăzi mandatele.