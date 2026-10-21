Antena 3 CNN Politică Luca Niculescu a vorbit cu Vasile Tofan și prima lui vizită oficială va fi la Chișinău. Ce le-a cerut noilor miniștri

Luca Niculescu a vorbit cu Vasile Tofan și prima lui vizită oficială va fi la Chișinău. Ce le-a cerut noilor miniștri

A.O.
1 minut de citit Publicat la 13:40 21 Oct 2026 Modificat la 13:40 21 Oct 2026
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luca niculescu
Noul Guvern Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni. Foto: Guvernul României

Luca Niculescu a anunțat miercuri că a avut o discuție telefonică cu omologul său moldovean, Vasile Tofan, în cadrul căreia au convenit că prima sa vizită în calitate de prim-ministru va fi la Chişinău. Premierul a precizat că l-a asigurat de sprijinul Guvernului României pentru aderarea Republicii Moldova la UE și că le-a cerut tuturor miniștrilor să îi contacteze pe „colegii lor de la Chişinău”, relatează Agerpres.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulţumit pentru urările calde şi de prietenie.

Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chişinău şi ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi, cu acelaşi obiectiv: să asigurăm securitatea şi prosperitatea cetăţenilor noştri.

Le-am solicitat deja miniştrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chişinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu şi al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte aderarea la Uniunea Europeană”, a scris Luca Niculescu, miercuri, pe rețeaua socială X.

Noul Guvern Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. Noii miniștri își preiau astăzi mandatele

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Etichete: Luca Niculescu Vasile Tofan Republica Moldova aderare UE Republica Moldova

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