Învestirea Guvernului Niculescu, în imagini. Ce nu s-a văzut la televizor

Guvernul Niculescu a primit 280 de voturi în Parlament. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Guvernul Niculescu a trecut, marți, de votul Parlamentului și s-a instalat la Palatul Victoria. Cele 280 de voturi primite de guvern au pus capăt celor 5 luni de criză politică. Premierul și miniștrii au depus jurământul la Palatul Cotroceni și au avut prima ședință de Guvern.

Ședința din Parlament a fost una animată, cu recuzită adusă de parlamentari și discursuri cu atacuri la adversarii politici. La finalul zilei, după ce a obținut votul de învestitură și a depus jurământul la Cotroceni, Luca Niculescu a preluat de la Ilie Bolojan biroul de premier și a condus prima ședință la Palatul Victoria.

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Luca Niculescu a declarat, după depunerea jurământului, că România traversează o perioadă dificilă, dar privește „cu încredere și speranță” provocările următoare. El le-a mulțumit partidelor care, deși nu au intrat la guvernare, au votat pentru învestirea Cabinetului și a promis că Executivul va face tot ce este mai bine pentru ca România să își atingă adevăratul potențial. Niculescu i-a mulțumit și Președintelui pentru încredere.

„Îmi amintesc că exact în aceeaşi sală, în urmă cu două săptămâni şi o zi, mi-aţi încredinţat acea sarcină foarte onorantă şi care m-a învăţat cu multă responsabilitate şi cu câteva nopţi nedormite de a încerca să formez un guvern. Aţi fost foarte generos şi mi-aţi dat un spaţiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar aţi fixat o limită, acest guvern trebuia să fie unul, cum aţi spus dumneavoastră, pro-occidental, să fie ancorat în Europa şi în relaţia noastră solidă transatlantică”, a declarat premierul în discursul de la Cotroceni.

„Rezultatul îl aveţi în faţa dumneavoastră, este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social-Democrat, căruia vreau să-i mulţumesc pentru că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care, într-adevăr, nu este simplă şi, de asemenea, colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost şi mai greu să facem acest pas, pentru că, aşa cum spuneţi, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoşti şi, câteodată, când ajungi în acest spaţiu în care eşti extrem de mediatizat şi în care totul este pus aşa, sub o lupă enormă, viaţa personală poate deveni foarte complicate”, a mai spus Niculescu.

La ceremonia de învestire, președintele Nicușor Dan i-a mulțumit fostului premier Ilie Bolojan pentru activitatea din ultimele cinci luni și jumătate și l-a felicitat pe noul șef al Guvernului. Acesta a avertizat că perioada următoare va fi mai dificilă și că va fi nevoie de un echilibru între obligațiile financiare ale României și așteptările cetățenilor privind nivelul de trai și reformele.