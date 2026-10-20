Cutii de pantofi, avioane de jucărie, agheasmă și tămâie: Recuzita parlamentarilor la votul pentru Guvernul Niculescu

Ninel Peia, liderul grupului PACE, i-a adus lui Luca Niculescu agheasmă, busuioc și tămâie, în timp ce senatorul USR Sebastian Cernic a adus o cutie de pantofi și un avion de jucărie inscripționat „Jet PSD”. Colaj foto: Antena 3 CNN

Marți, de la ora 14:00, a început ședința pentru votul de învestitură a Guvernului Niculescu. Totuși, începutul acesteia nu a fost nelipsit de incidente și aluzii: Ninel Peia, liderul grupului PACE, i-a adus lui Luca Niculescu agheasmă, busuioc și tămâie, în timp ce senatorul USR Sebastian Cernic a adus o cutie de pantofi și un avion de jucărie, inscripționat „Jet PSD”.

„I le voi face cadou domnului prim-ministru desemnat Luca Niculescu, pentru ca atunci când va ajunge la Palatul Victoria să stropească cu agheazmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre useriste și bolojeniste din inima statului român”, a spus Ninel Peia, cu agheasma, busuiocul și tămâia în mână, pe holul Parlamentului.

Senatorul USR Sebastian Cernic a adus și el recuzită: o cutie de pantofi și un avion de jucărie, inscripționat „Jet PSD”.

„Un avion domnului Grindeanu și domnului Manole. Și cutia de ce este goală? Pentru că pline-s doar la PSD. Și au cum să o umple acum la guvernare? Posibil”, a explicat el.

Cutia de pantofi face aluzie la cazul lui Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), unde anchetatorii au descoperit, la sfârșitul lunii martie, sute de mii de euro cash, ascunși în cutii de carton, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN și surselor din anchetă. Suma ridicată de anchetatori este de aproximativ 500.000 de euro, în timp ce avionul face referire la zborurile Nordis și Mykonos.

Ședința pentru învestirea Guvernului Niculescu a început la ora 14:00. Toți miniștrii propuși au primit avize pozitive din partea comisiilor de specialitate din Parlament.