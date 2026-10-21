Luca Niculescu l-a sunat pe Rumen Radev, premierul Bulgariei. Ce au discutat despre securitatea la Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 19:35 21 Oct 2026 Modificat la 19:40 21 Oct 2026

Luca Niculescu a salutat inițiativa președintelui Nicușor Dan de a reuni aliații NATO. FOTO: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a anunțat, într-o postare pe platforma X, că a discutat telefonic cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre consolidarea cooperării dintre România și Bulgaria pentru gestionarea provocărilor de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre.

Luca Niculescu a salutat inițiativa președintelui Nicușor Dan de a reuni aliații NATO pentru a discuta despre deteriorarea situației din Marea Neagră și a subliniat necesitatea colaborării cu Turcia pentru asigurarea securității navigației în regiune.

"Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu premierul Bulgariei, Rumen Radev. Am discutat despre modalitățile de consolidare a coordonării noastre strânse, în cadrul Parteneriatului nostru Strategic, pentru a face față provocărilor actuale în materie de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre.

Am salutat inițiativa recentă a președintelui României, Nicușor Dan, de a-i reuni pe aliații NATO pentru a discuta despre situația din ce în ce mai deteriorată din Marea Neagră.

Trebuie să lucrăm împreună și alături de Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră.

Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat pentru a continua dialogul și coordonarea noastră strânsă".

Nicușor Dan a convocat CSAT

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru joi, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Discuțiile vor avea loc după o serie de incidente în Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale au fost atacate sau avariate în ultimele săptămâni. Ședința va avea loc cu noii miniștri ai guvernului Niculescu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, în ședință vor fi analizate implicațiile de securitate ale acestor incidente, dar și măsurile care pot fi luate pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime critice a României. Pe masă vor fi și alte teme legate de securitatea națională.

Nicușor Dan spune că România a cerut NATO un sprijin mai puternic pentru securitatea la Marea Neagră, inclusiv capacități suplimentare de combatere a dronelor, supraveghere și recunoaștere. Mesajul vine după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, convocată pentru a analiza ultimele evoluții din regiune și măsurile necesare pentru protejarea navigației, comerțului și infrastructurii energetice.