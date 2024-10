Ciolacu, despre clădirea veche de 100 de ani în care copiii cu tulburări mintale sunt tratați: „O rușine pentru statul român”

Marcel Ciolacu a participat la lansarea proiectului de construire a unui nou corp de spital pentru Psihiatria pediatrică. Sursă foto: Inquam Photos

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că peste 5.000 de copii cu tulburări mintale sunt tratați într-o clădire de peste 100 de ani, descriind situația drept „o rușine” pentru statul român. El a făcut aceste afirmații la lansarea unui proiect de construire a unui nou corp de spital pentru Psihiatria pediatrică, subliniind că schimbarea ritmului de implementare a dus la progresele actuale.

Marcel Ciolacu a participat miercuri seara la lansarea proiectului de construire a unui nou corp de spital pentru Psihiatria pediatrică, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.

„Am venit aici pentru că îmi doresc ca lumea să vadă ce înseamnă atunci când statul şi privatul îşi dau mâna pentru un bine comun. Sunt multe lucruri care trebuie reglate în relaţia dintre stat şi mediul privat. De multe ori relaţia dintre acestea arată ca un fel de luptă între doi gladiatori. Doar că din această luptă nu se naşte nimic. Se naşte doar frustrare şi ură reciprocă. În schimb, din dialog şi cooperare pot rezulta proiecte esenţiale care nu doar rezolvă probleme, ci şi salvează vieţi, la propriu, iar aici vorbim chiar de vieţi de copii”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul a arătat că în prezent tinerii şi copiii cu tulburări mintale sunt trataţi într-o clădire veche de 100 de ani.

„Vorbim despre o viitoare unitate sanitară în care vor fi trataţi copiii şi tinerii cu tulburări mintale. Astăzi peste 5.000 de copii cu astfel de probleme sunt trataţi într-o clădire veche de 100 de ani. Asta, vă spun cu toată sinceritatea, chiar dacă astăzi reprezint statul român, este o ruşine pentru statul român, care stat pompează lunar în sănătate peste 1,2 miliarde de euro”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a subliniat că, după 30 de ani, România a început construcția a trei spitale regionale.

„După 30 de ani, am început, în sfârşit, să construim trei spitale regionale, mult promise în toţi aceşti 30 de ani şi mai mult de 20 de spitale în ţară prin PNRR. La fiecare proiect am insistat să fie bani atât din bugetul de stat, dar mai ales să fie bani din PNRR pentru că astfel am impus un ritm de implementare până în anul 2026. Tot ceea ce se mişcă acum, se mişcă pentru că am schimbat ritmul de implementare. Eu unul m-am săturat să mi se explice câte jumătate de oră sau o oră de ce nu s-a putut face un lucru, de ce a trebuit schimbat de zece ori caietul de sarcini, de ce a trebuit nu ştiu la ce consiliu unde se contestă să dureze vreun an şi jumătate. Nu există această crăpătură. Nu mai există această scuză din partea statului român, pentru că toate aceste sume în domeniul de sănătate, în infrastructură de sănătate au un deadline de implementare până în 2026 şi toate sunt granturi”, a transmis premierul.

Ciolacu a subliniat că statul român nu are capacitatea de a realiza într-un timp scurt ceea ce nu a fost făcut de la Revoluție încoace, dar că va sprijini astfel de inițiative.

Premierul a menționat că, atunci când sectorul privat dorește să facă lucruri benefice, statul trebuie să fie deschis la colaborare. El a reamintit de legea care permite fundațiilor care investesc în sănătate să recupereze TVA.

„Acest spital nu este o simplă clădire. Aici vor fi îngrijiţi copii şi tineri care de multe ori luptă singuri cu problemele de tulburare mentală pentru că uneori chiar şi părinţilor le este greu să accepte că au un copil cu astfel de problemă. Aceşti copii sunt în mare parte fie nebăgaţi în seamă şi, să fim corecţi, fie stigmatizaţi de societate. Vorbim de tineri care nu au pe nimeni, de fapt, de partea lor. De aceea cred că a venit timpul să vorbim foarte serios de bolile mentale cauzate de abuzul de droguri, alcool sau medicament. La fel cum ar trebui să vorbim despre depresia şi anxietatea în rândul tinerilor. Ştiu că sunt subiecte incomode care polarizează, dar dacă închidem ochii, nu înseamnă că problema nu există. Eu nu cred că închid ochii, la fel cum statul nu mai trebuie să închidă ochii. Voi face din prevenirea şi tratarea problemelor cauzate de droguri un obiectiv naţional. Pentru că drogurile distrug vieţi, cum bine ştiţi, distrug familii şi distrug viitorul unor tineri care au toată viaţa în faţă”, a declarat premierul Ciolacu.

Noul corp de spital va fi construit în baza unui protocol de colaborare între Administrația Spitalelor și Serviciile Medicale București și Fundația Filantropică Metropolis.