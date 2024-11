Ciolacu îi răspunde lui Ciucă în scandalul vilelor RA-APPS: În vila în care am locuit eu s-a cumpărat o centrală termică

Marcel Ciolacu îi răspunde lui Nicolae Ciucă pe tema vilelor de protocol. Foto: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, că în vila de protocol în care a locuit a fost cumpărată în ultimii ani doar o centrală termică pentru că cea veche se stricase şi a precizat că în această campanie electorală românii şi-ar fi dorit discuţii despre proiecte şi lucruri concrete.

Ciolacu răspunde acuzațiilor liderului PNL, Nicolae Ciucă, potrivit cărora a desecretizat, în scop electoral, doar cheltuielile la un obiectiv RA-APPS, vila care ar urma să fie atribuită preşedintelui Iohannis la finalizarea mandatului.

„În vila în care am locuit eu, s-a cumpărat o centrală termică pentru că s-a stricat cea veche. De trei ani şi ceva suntem la guvernare, nu s-a cheltuit. Vedeţi cum pierdem esenţa? De fapt în această campanie cred că şi dumneavoastră şi eu şi mai ales românii aşteptau să avem discuţii despre proiecte despre viziuni, despre lucruri concrete, de economia reală”, a declarat, vineri, Marcel Ciolacu.

El a adăugat că a fost un întreg scandal şi atunci când au fost vândute vile de protocol.



„Au fost decizii când s-au vândut aceste vile. A fost un scandal întreg, cine le-a luat? Le-a luat cumnatul lui Geoană, le-a luat. Deci nici nu ştii cum e mai bine să... Eu nu am locuinţă în Bucureşti. Ăsta este adevărul, am o singură locuinţă. Aţi văzut că am făcut şi partaj benevol din acela, deci am rămas 64 de metri. Mă şi întrebau domnule, divorţaţi? Eu sunt prost să divorţez, că rămân pe drumuri. Şi în ăia 64 locuieşte fratele meu, care are nişte probleme medicale”, a mai transmis liderul PSD.



El a precizat că nu înţelege strategia contracandidaţilor, cu jigniri şi atacuri la persoane şi la familie.



„Ar fi cazul să ieşim din această zonă care mai mult aduce dezgust pentru români şi aduce absenteism la vot. Nu înţeleg strategia domniilor lor cu aceste jigniri şi atacuri la persoane şi la familie care nu au adus niciodată voturi. Au adus de fapt... Să ştiţi că nu am fost candidat toată viaţa. Şi am fost şi eu de partea cealaltă a televizorului şi aveam acelaşi sentiment. Dacă uiţi acel sentiment pe care îl aveai când nu erai la televizor, erai în fotoliu şi te uitai la televizor, de fapt uiţi esenţa de ce faci politică”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Citește și Dovada că Nicolae Ciucă i-a dat lui Klaus Iohannis vila din Aviatorilor. Semnătura lui apare pe Hotărârea de Guvern