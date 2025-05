Trump, primit cu onoruri regale în Arabia Saudită: A luat prânzul cu Mohammed bin Salman, dar a refuzat să guste cafeaua tradițională

Președintele american Donald Trump a fost primit marți cu fast la Riad de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în prima oprire a unei vizite oficiale în Orientul Mijlociu. Este primul turneu major internațional al lui Trump în cel de-al doilea mandat la Casa Albă, scrie CNN.

Preşedintele american a fost însoţit de o escortă impozantă de mai multe avioane de luptă de tip F-15 la sosire, o imagine spectaculoasă pe care consilierii săi s-au grăbit să o posteze pe reţele sociale.

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!???? pic.twitter.com/iGuqfCvnwt