Ciolacu îi felicită pe social democrații germani: Stânga are șansa de a conduce destinele Germaniei

„Îi felicit pe Olaf Scholz și pe social democrații germani pentru victoria uriașă din alegerile parlamentare federale! Stânga are șansa reală de a conduce destinele Germaniei în următorii ani și de a reda Europei o dimensiune socială și umană. Asta am transmis și când am fost la Berlin, alături de PES, pentru a-i susține pe colegii din SPD”, a transmis Marcel Ciolacu.

Președintele PSD susține că alegerile din Germania reprezintă un semnal pentru toate țările din UE și militează pentru organizarea de alegeri anticipate în România.

„Faptul că alegătorii celui mai puternic stat european cred că politicile de stânga îi pot proteja cel mai bine într-o asemenea situație de criză este un semnal puternic pentru toate țările Uniunii Europene. Inclusiv pentru România, unde un guvern de dreapta, aflat în derivă, a devenit un pericol la adresa stabilității statului! De aceea, cred că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru a da României o guvernare social-democrată, în ton cu restul Europei”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

Partidul de centru-stânga SPD a obținut 25,8% din voturi, devansând uniunea conservatoare CDU-CSU a lui Armin Laschet care o avut doar 24,1% din sufragii. Pentru a forma Guvernul SPD sau CDU-CSU trebuie să negocieze cu alte partide parlamentare și să formeze o alianță de guvernare.

