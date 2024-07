Ciolacu: România a închis 71 de jaloane din cererea de plată numărul trei. Pentru trei jaloane se poartă încă discuții

Premierul Marcel Ciolacu, la Guvern. Sursa foto: Guvernul României

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seară, că România a închis 71 de jaloane din cererea de plată numărul 3 şi că se poartă discuţii pentru alte trei jaloane.

"Sunt nişte reguli la Comisie. România are bani suficienţi în acest moment intraţi în România ca să facem plăţile pentru investiţiile pe care le avem în PNRR. Am avut 74 de jaloane, suntem în discuţie cu 3 jaloane: e 206 cu microîntreprinderile, sunt aceste... cum s-au făcut selecţiile - şi nu AMEPIP e marea problemă, sunt discuţii cu anumite companii din zona de energie. Dânşii întreabă, noi răspundem, spunem de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Pe urmă, dânşii îşi iau o perioadă în care ne dau răspunsul final; normal că avem după răspunsul final o discuţie şi pe urmă avem şase luni de zile de remediat ce nu am închis", a spus premierul Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a menţionat că România se numără printre cele şapte ţări care au ajuns la cererea de plată numărul 3, în condiţiile în care alte state membre se află la cererea de plată numărul 2.

"Am închis 71 de jaloane din cererea de plată 3, din 74. Unde e problema? Unde e catastrofa? Suntem printre cele şapte ţări care am ajuns la cererea de plată numărul 3, restul sunt la cererea de plată 2", a spus Ciolacu.

USR a lansat miercuri un nou raport MonitorPNRR.ro, subliniind că "ratarea ţintelor din PNRR face ca România să aibă în acest moment un deficit de finanţare, diferenţa dintre valoarea proiectelor demarate şi banii efectivi încasaţi fiind de peste 10 miliarde de euro".

"Cererea de Plată numărul 3 a fost depusă în decembrie 2023 şi, potrivit regulamentului Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, procesul de evaluare ar fi trebuit să se încheie după două luni, urmat de plata efectivă a banilor. Din cauza mai multor jaloane neîndeplinite conform angajamentelor din PNRR şi a unor reforme ratate, această cerere de plată nu a fost aprobată nici după şapte luni de la depunere", se menţionează în raportul USR.