Marcel Ciolacu confirmă că l-a rugat pe Dragoș Sprînceană să repare la Mar-a-Lago imaginea României. „Efectul se va vedea curând”

„Vedem o altă abordare a Administraţiei Trump cu toţii. Câteodată ne mai şi minunăm - şi dumneavoastră, şi noi, oamenii politici - de anumite declaraţii, de anumite abordări. De exemplu, Administraţia Trump are un trimis special în relaţia cu Marea Britanie. Acum, să nu credeţi că Statele Unite nu are ambasador în Marea Britanie. Eu nu am ales pe nimeni în mod special. Eu am spus că este nevoie de o nouă abordare. Eu nu l-am criticat nici pe ministrul de Externe. Am spus că e un diplomat de excepţie, dar foarte adaptat relaţiilor din zona Uniunii Europene şi a Europei, în primul rând. Şi atunci, ştiţi activitatea domnului ambasador din Statele Unite, de altfel luminoasă, şi atunci, cum era şi normal, într-un dialog avut şi cu preşedintele interimar al României am deschis o nouă abordare. Aceea de a apela la diaspora românească", a susţinut Ciolacu.

Premierul a mai explicat că diaspora românească este „foarte influentă şi foarte activă” în mediul din Statele Unite, atât cel de business, cât şi în mediul politic.



„Mai mult, diaspora românească a avut o înclinaţie, cumva, către Partidul Republican. Şi mi s-a părut corect, prin prietenii pe care-i am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican, pentru a spune despre România, de a face discuţii despre România. Nu pe banii României, noi nu avem, încă, legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR, că tot vorbeam de reforme, e trecut că trebuie să avem şi noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale”, a explicat Marcel Ciolacu.

De ce l-a ales Ciolacu pe Dragoș Sprînceană

Prim-ministrul a spus că a discutat cu Dragoș Sprînceană deoarece a auzit că acesta participă la petrecerile de la Mar-a-Lago.

„Şi, da, cu domnul Dragoş Sprînceană am avut această discuţie telefonică, cred că pe la 5 dimineaţa, ca să ne potrivim cu orele, şi l-am rugat: Domn'e, înţeleg că veţi participa în perioada următoare... Ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuţi în România sau în SUA, cetăţeni români cu dublă cetăţenie - şi americană, şi română - participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulţi români, de fiecare dată. Şi am avut această discuţie, au participat, cred că 'Românii patrioţi' a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, şi am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Şi eu cred că efectul se va vedea curând”, a mai declarat Ciolacu.



Premierul a explicat că în momentul în care statul îşi asumă, la fel ca SUA, un trimis special, un reprezentant al statului, dacă reprezintă preşedintele României, se face prin decret, iar dacă reprezintă Executivul, se va trece prin HG prin Guvern.



„Şi atunci, va avea şi un mandat foarte clar, mandatul... şi din discuţia mea cu domnul Dragoş Sprânceană a fost de a spune adevărul despre România”, a adăugat Ciolacu.



Premierul a precizat că a avut discuţii cu mai mulţi reprezentanţi ai diasporei româneşti din SUA, care şi-au manifestat interesul de a ajuta România.



„Aceste discuţii le am mereu şi chiar este în fişa postului meu să am discuţii cu diaspora. Părerea mea e că e o resursă imensă diaspora românească - nu numai în SUA, şi în Marea Britanie, şi în Germania. Sunt medici, oameni în companii mari, conducători de mari companii la care statul nu a apelat şi oamenii doresc să se implice pentru ţara lor, unde s-au născut, unde au crescut”, a subliniat Ciolacu.



Acesta nu a dorit să precizeze numele celei de-a doua persoane care se află în SUA pentru a prezenta situaţia României.



„Nu are rost să vorbim de persoane. Iarăşi, personalizăm. Pe mine, din funcţia de prim-ministru, mă interesează un singur lucru: eficienţa. Este eficient, este ok”, a răspuns Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, că a trimis doi emisari speciali la Mar-a-Lago, Florida, unde se află reședința lui Donald Trump, să discute despre programul Visa Waiver, după ce SUA a anunțat suspendarea pe perioadă nedeterminată a ridicării vizelor pentru România. Prim-ministrul nu a dat nume, dar a precizat că unul dintre emisari locuiește în Statele Unite, iar președintele interimar Ilie Bolojan a fost informat.

În exclusivitate, unul dintre cei doi emisari, Dragoş Sprînceană, a intrat joi în legătură directă la Antena 3 CNN și a explicat ce va face pentru consolidarea relației dintre țara noastră și SUA.

Oficiali din Administrația Trump, la petrecerea găzduită de Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană a fost gazda evenimentului Gala American Patriots de la Mar-a-Lago, unul dintre cele mai importante evenimente de la învestitura lui Donald Trump. La petrecere au participat Kristi Noem, secretarul general al Homeland Security, Kimberly Guilfoyle, ambasadorul SUA în Grecia, președintele argentinian Javier Milei, dar și alți oficiali americani, diplomați și ambasadori din toată lumea.

„România este pregătită să își asume un rol activ în această nouă arhitectură de libertate și cooperare internațională”, a scris Dragoș Sprînceană pe Instagram, alături de o poză cu Kristi Noem.