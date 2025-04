Marcel Ciolacu a trimis doi emisari la Mar-a-Lago să discute despre ridicarea vizelor pentru România

Premierul Marcel Ciolacu. FOTO: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a trimis doi emisari speciali la Mar-a-Lago, Florida, unde se află reședința lui Donald Trump, să discute despre programul Visa Waiver, după ce SUA a anunțat suspendarea pe perioadă nedeterminată a ridicării vizelor pentru România. Prim-ministrul nu a dat nume, dar a precizat că unul dintre emisari locuiește în Statele Unite, iar președintele interimar Ilie Bolojan a fost informat.

Marcel Ciolacu a precizat că cei doi emisari au antamat mai multe întâlniri pentru discuții privind Visa Waiver, fără să dea detalii privind persoanele cu care vor sta de vorbă trimișii din țara noastră.

„Avem două opțiuni: să ne supărăm sau să ne adaptăm”, a spus premierul.

Prim-ministrul a atras atenția că și actuala Administraţie Trump are pe lângă ambasadori acreditaţi şi trimişi speciali.



„Aşa lucrează ei. Eu, prim-ministru, am o persoană pe care am trimis-o în SUA. A aterizat ieri. Are întâlniri la Mar-a-Lago. Schimbăm sistemul de abordare, încercăm cu toţii să ieşim din bula care a funcţionat până acum. Administraţia Trump funcţionează altfel”, a spus Marcel Ciolacu.

De asemenea, ministrul de Externe Emil Hurezeanu l-a informat pe Marcel Ciolacu că intenționează să aibă o întrevedere cu secretarul de stat Marco Rubio. Hurezeanu va participa joi la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO de la Bruxelles unde este așteptat și Marco Rubio.