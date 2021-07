Cîţu, ironie la adresa lui Orban, după ce acesta i-a întrerupt discursul

Ludovic Orban a ajuns în sala unde se desfășoară alegerile din filiala PNL Iași în timpul discursului premierul Florin Cîțu, care le spunea liberalilor de ce PNL nu este cel mai mare partid din România.

Când a intrat Orban, cei din sală au aplaudat, iar Cîțu a spus, de la tribună: „Bine ați venit domnule președinte. Ciudat că am plecat în același timp și ajungeți mai târziu, dar asta este”.

„Trebuie să avem curajul să ne uităm de ce nu suntem astăzi cel mai mare partid politic din România. Pentru că, până la urmă, am făcut ce au făcut și ceilalți: am tot promis. Am promis, dar n-am făcut, că ne costa electoral.

Am spus că vom face reforma administrației publice, dar n-a fost momentul să o facem pentru că ne costa electoral. Am promis că vom face reforma pensiilor, n-a fost momentul să o facem, pentru că ne costa electoral. Am promis că vom face reforma în sistemul salarizării, nu am făcut-o pentru că ne costa electoral.

Am promis că nu mai dăm pomeni, subvenții. Dar până la urmă le-am dat, pentru că ne costa electoral. Și ce să vezi? La vot pe noi ne-a costat electoral, iar ceilalți, care sunt campionii promisiunilor, inamicii noștri, au rămas cu același electorat. Știți de ce? Pentru că electoratul nostru este cel de dreapta. Sunt oamenii din sectorul privat, care muncesc de dimineață până seara”, a spus Florin Cîțu.

În prezent sunt alegeri pentru noua conducere a PNL Iași. Alexandru Muraru este președinte interimar al PNL Iași.

În 25 septembrie va avea loc Congresul PNL, când se va alege noua conducere a partidului la nivel centrral. S-au înscris pentru funcția de președinte președintele în funcție și președinte al Camerei Deptutaților, Ludovic Orban, și prim-vicepreședintele PNL și premier, Florin Cîțu.

