Claudiu Manda: Am aflat cu surprindere că m-a trimis în judecată harnicul procuror Uncheșelu

Europarlamentarul Claudiu Manda a fost trimis în judecată de procurorii DNA, într-un dosar în care politicianul este acuzat că și-a folosit funcția politică pentru a obține bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

"Am aflat cu surprindere ca sunt trimis in judecată de către DNA, mai precis de către procurorul Jean Uncheșelu, ‘’făuritorul de dreptate’’ , de la Craiova.

Manda: i-au trebuit 6 ani pentru a descoperi "infracțiunea" şi "infractorul"

Înainte de a prezenta public situația in concret, câteva considerente de ordin general se impun:

* Este cunoscut faptul ca cele mai multe dintre dosarele instrumentate de “harnicul” Uncheșelu s-au finalizat cu ACHITARE mai curând decât cu condamnare (luând in calcul inclusiv perioada când beneficia de celebrele culoare din Justitie), cu alte cuvinte, de cele mai multe ori, pentru domnul procuror nu contează adevarul și probele, ci aparențele.

* După ce a ascultat, in prima parte a anului 2015, timp de 6 luni, aproximativ 100 de persoane, probabil primari și toată conducerea PSD Dolj, i-au trebuit 6 ani pentru a descoperi ‘’infracțiunea’’ si ‘’infractorul’’.

‘’Infractorul’’: Manda Iulian Claudiu...

‘’Infracțiunea’’: ART 13 din legea 78/2000...

Manda: sunt acuzat că mi-am folosit influența pentru a obține 65 de voturi pe care nu le-am luat

In concret, sunt acuzat ca mi-am folosit influența față de un director de instituție, Simcelescu Marius, director Agenția Județeană pentru Plăți si Intervenții Sociale (AJPIS), pentru a obține foloase necuvenite, constând in 65 DE VOTURI, PE CARE NU LE-AM LUAT, DAR MI ‘’LE-AM DORIT’’.

Voi prezenta, aici, cum mi-am ‘’folosit influența’’ si cum am ‘’urmărit voturile”.

1. Cu privire la modul cum mi-am ‘’folosit influența’’, redau conținutul transcrierii convorbirilor (vezi foto).

După cum se observă din convorbiri, este evident că domnul Simcelescu era greu de găsit, chiar și la telefon, iar când am apucat sa vorbesc cu domnia sa, nu era la birou. In acel moment, am realizat ca domnul Marin Ion avea dreptate când mi-a spus ca nu a reușit sa ajungă in audiență.

Precizez ca nu am știut cauza pentru care dorea domnul Marin Ion sa ajungă in audiență și nici nu aveam de ce sa ma interesez, pentru ca nu era de competența mea, lucru care reiese și din convorbirea mea cu domnul Simcelescu:

“NU E TREABA MEA, NU MA BAG EU IN EA!”

“IDEEA E SA ÎL PRIMEȘTI, SA VORBIȚI ACOLO. NU ȘTIU.”

“TREABA VOASTRĂ. SA FIE LEGAL. TOTUL!”

“SA NU SE CREADĂ CA FAC VREUN TRAFIC DE INFLUENȚA ASUPRA LU’ MATALE.’’

“DE AICI INCOLO NU ESTE IN SARCINA MEA NIMIC. DA?”

Manda: Domnul procuror arată "eronat și nefondat" că am urmărit să obțin pentru PSD 65 voturi

Precizez ca eu nu aveam o relație directă cu domnul Simcelescu, domnia sa venind alături de PSD împreună cu un grup important de colegi ai domniei sale, de la PNL, cu un an înainte, iar eu discutam cu doi dintre ei, care deveniseră Vicepreședinți PSD, deci nu aveam cum sa am “O PUTERE IMENSĂ”, așa cum eronat si nefondat arată ‘harnicul’ procuror.

2. Cu privire la folosul necuvenit:

Domnul procuror arată eronat și nefondat ca am urmărit sa obțin pentru mine, pentru domnul Marin Ion și pentru PSD, un număr de 65 voturi.

La nivelul localității Bratovoiesti era un conflict între primar si viceprimar inclusiv legat de posibila candidatura din partea PSD, amândoi fiind membri PSD la vremea aceea.

Încă din anul 2013, de când am devenit Presedinte PSD Dolj, am spus public, și pot proba, că atât eu, cât și PSD vom susține la alegerile locale cât mai mulți candidați tineri, mai bine pregătiți, mai dinamici, lucru care s-a și întâmplat in foarte multe localități.

Acest lucru i l-am relatat și procurorului, ca eu îmi conturasem decizia de a nu-l mai sprijini pe domnul Marin Ion pentru încă un mandat.

In 2016, candidatul PSD, Oancea Ion, a câștigat alegerile împotriva domnului Marin Ion (candidat de la alt partid) cu o diferență de peste 300 de voturi, respectiv aproape 20%.

Ca o curiozitate, la prima întâlnire cu procurorul Uncheșelu, acesta mi-a spus ca folosul necuvenit consta in 65 de voturi pentru domnul Marin Ion. Când i-am relatat că domnul in cauză nu a candidat din partea PSD, a schimbat încadrarea in sensul ca mă fac vinovat că mi-am ‘’dorit ‘’ voturile respective.

Mai arat că, de când am devenit Președinte PSD Dolj, partidul a obținut peste 50% la cele 3 alegeri de până in 2015, după cum urmează:

- Alegeri europarlamentare 2014 - PSD - 117.597 voturi, respectiv 55,98%;

- Alegeri prezidențiale 2014 - turul I PSD - 173.689 voturi, respectiv 56,03%;

- Alegeri prezidențiale 2014 - turul II PSD - 226.290 voturi, respectiv 60,60%.

Manda: acuzația domnului procuror ca aș fi dorit, cu orice preț (chiar cu încălcarea legii), să obțin 65 de voturi, este ridicolă

Prin urmare, acuzația domnului procuror ca aș fi dorit, cu orice preț (chiar cu încălcarea legii), să obțin 65 de voturi, este RIDICOLĂ.

Mai arat ca procurorul era la curent cu intenția mea de a candida pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Dolj, iar in acest sens aveam nevoie de votul consilierilor județeni de la PSD și de la alte partide, dacă era nevoie.

Acest lucru reiese din câteva dintre convorbirile mele, pe care le-a ascultat si înregistrat parchetul: “... ca sa ies Presedinte de CJ trebuie sa mă voteze consilierii,... nu e votul cetățenilor, așa cum era înainte “.

Mai arat că, la alegerile locale din 2016, PSD Dolj a obținut 152.497 voturi, respectiv 53,53%, iar ca număr de mandate 2/3 din total, adică 25 consilieri județeni dintr-un total de 37.

Domnul procuror își construiește acuzațiile pe baza declarațiilor domnului Marin Ion pe care le-a obținut in urma unui acord de recunoaștere cu acesta, garantându-i că va fi condamnat cu suspendare dacă scrie că am și eu legătura cu subiectul. Este elocvent și momentul, in sensul ca acordul a fost făcut după ce domnul Marin Ion a candidat încă o dată pentru funcția de primar, din partea PNL, in Septembrie 2020 și a pierdut, rezultatul fiind: 80,43% Oancea Ion - PSD, respectiv 1303 voturi și 16,97% Marin Ion - PNL, respectiv 275 voturi.

Pentru aflarea adevărului i-am solicitat procurorului sa accepte o confruntare între mine si fostul primar Marin Ion, precizându-i ca dacă exista cea mai mică diferența între spusele mele si spusele fostului primar, eu pot sa probez ca am dreptate. Evident, procurorul nu a fost de acord cu aceasta confruntare fiindcă i-ar fi anulat toată compunerea școlară pe care o numește rechizitoriu.

Mai arăt că procurorul era la curent cu felul meu de a fi, in sensul că nu intram in detalii despre subiecte care nu erau de competența mea, lucru care reiese si din convorbirile purtate cu alți primari, convorbiri înregistrate și aflate in posesia DNA: “ cu mine vorbești subiecte politice, in rest fa-ți actele, adresele, etc către instituții”", a reacţionat Claudiu Manda, vineri, pe pagina de Facebook.

Am aflat cu surprindere ca sunt trimis in judecată de către DNA, mai precis de către procurorul Jean Uncheșelu,... Publicată de Claudiu Manda pe Vineri, 16 aprilie 2021

