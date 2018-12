Codrin Ștefănescu, atac la Klaus Iohannis: Blochează România și sfidează o țară întreagă

foto: captura Antena 3

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a adus acuze grave lui Klaus Iohannis, cu privire la remanierea miniștrilor.

Invitat în platoul emisiunii ”Punctul de întânire”, Codrin Ștefănescu a afirmat că președintele Iohannis sfidează întreaga țară.

”Țara vede în felul următor: Iohannis continuă să blocheze nu Guvernul României, nu coaliția, ci România în sine. Românii își pun niște întrebări: Dom'le, am înțeles, ai refuzat doi miniștri, ai refuzat pe Laufer și Lia Olguța Vasilescu, care a fost Ministrul Muncii și a reuși, în doi ani de zile, tot ce ne-am propus. Și cu legea pensiilor, și cu legea salarizării. Dă-le românilor un motiv! Vii tu, Klaus Iohannis, și spui două motive pentru care nu-ți place Olguța Vasilescu. Nu-mi place cum se coafează. Este un motiv! Am înțeles. Iar la Laufer nu-mi place că are niște prieteni peste ocean, și în America, și în Israel. Și nu-mi place chestia asta. Dar nu poți să vii să sfidezi toată țara", a spus Codrin Ștefănescu.