”Delir total! Grindā isi numeste nepotul la Finante, Câtzu indatoreazā tara pentru un secol, in timp ce bate câmpii in Parlament, Vela ne vorbeste despre frāmântarea pâinii. Iti faci cruce si scuipi in sân. Guvernul Orban e casā de nebuni! Nebuni care ne conduc direct spre prāpastie!”, scrie Codrin Ștefănescu.