Concluziile lui Nicușor Dan după maratonul de întâlniri cu candidații la prezidențiale: „Tot nu vă spun cu cine votez”

Nicuşor Dan a spus că rămâne un om de dreapta. FOTO: Inquam Photos/ Sabin Cîrstoveanu

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat vineri că reacţiile candidaţilor la Preşedinţie în cazul celor 20 de solicitări pe care el le-a adresat acestora au fost „preponderent pozitive”, însă s-a văzut „o diferenţă” - Marcel Ciolacu şi George Simion au fost mai rezervaţi în privinţa propunerilor sale.

Nicuşor Dan a reiterat că nu şi-a schimbat opţiunea după răspunsul la aceste întrebări şi că rămâne un om de dreapta.

„După cum ştiţi, am anunţat în urmă cu cam o lună şi jumătate că o să mă întâlnesc cu principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale care sunt şi preşedinţi de partide parlamentare pe 20 de subiecte importante pentru Bucureşti, subiecte care, din experienţa primului mandat, ne-au constrâns activitatea. (...) Cred că este o bază de discuţie foarte solidă pentru discuţiile pe care le vom avea imediat ce Parlamentul va funcţiona, asta înseamnă pe partea de buget, în decembrie, dacă noul guvern va decide să propună legea bugetului naţional în decembrie, şi pe celelalte chestiuni, începând cu februarie, în prima legislatură. Reacţiile au fost preponderent pozitive la propunerile cu care am venit, cu uşoare sau s-a văzut o diferenţă între candidaţii de dreapta, plus domnul Geoană şi domnul Kelemen, şi domnul Ciolacu şi domnul Simion care au fost mai rezervaţi faţă de propunerile pe care le-am văzut”, a spus Nicuşor Dan la o conferinţă de presă.

El a spus că nu va dezvălui cu cine va vota în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

„Este, în opinia mea, un exerciţiu foarte interesant pe care l-am făcut cu cei şapte reprezentanţi ai partidelor importante din Parlamentul României. Şi, pentru că suntem în campanie electorală, în opinia mea, pentru bucureştenii care se vor uita la ce au spus fiecare dintre candidaţi, este o informaţie în plus pe care ei o au în momentul în care decid cum vor vota. Dacă mă veţi întreba pe mine, aşa cum am mai spus deja: n-o să vă spun cu cine voi vota în primul tur”, a menţionat Nicuşor Dan.

Edilul susţine că este bună o majoritate similară la nivel naţional în Parlament şi în Guvern.

„Evident că sunt un om de dreapta, am colaborat cu partidele de dreapta, o să avem o majoritate de dreapta în Consiliul General, cel mai bine pentru mine ar fi să existe o majoritate similară la nivel naţional în Parlament şi în Guvern, astfel încât dialogul să fie cât mai uşor”, a adăugat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a avut întâlniri cu candidaţii la prezidenţiale pe baza celor 20 de solicitări

Primarul Capitalei a avut întâlniri cu candidaţii la prezidenţiale pe baza celor 20 de solicitări. El a arătat, răspunzând unei întrebări pe această temă, că nu s-a putut întâlni şi cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, din cauza programului acestuia.

„A fost pur şi simplu o chestiune de program. E candidat care are şi funcţia de prim-ministru şi are un program mai încărcat. Ce pot să spun despre domnia sa - rămăsese o restanţă de la domnia sa şi de la instituţiile din subordine, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Prefect, să se uite la PUZ Sector 2 şi la autorizaţiile emise în baza PUZ Sector 2. Între timp, în urma solicitărilor noastre, a venit Inspectoratul de Stat în Construcţii şi s-a apucat să facă verificarea aceasta”, a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă are o comunicare bună cu premierul, Nicuşor Dan a răspuns: „Personală, bună, pe politică cum se...”.

Cele 20 de solicitări au vizat aspecte legate de legislaţie, finanţare, spaţii verzi, urbanism, mecanisme administrative şi obiective naţionale, a menţionat Nicuşor Dan.

Potrivit răspunsurilor candidaţilor la Preşedinţie prezentate de primarul general, candidaţii Elena Lasconi (USR), Nicolae Ciucă (PNL) şi Ludovic Orban (FD) au răspuns pozitiv la toate solicitările, unele cu observaţii, în timp ce premierul Marcel Ciolacu (PSD) a răspuns negativ la cinci dintre ele şi a avut observaţii la alte opt.

Răspunsurile negative ale liderului PSD au fost legate de solicitările privind emiterea tuturor autorizaţiilor de construire în Bucureşti de către Primăria Capitalei - care este şi o întrebare la referendum, de eliminarea condiţiilor discriminatorii introduse prin Legea 102/2023 pentru acţiunile în instanţă ale ONG-urilor, de modificarea Codului administrativ pentru a permite în mod expres primarului să atace în instanţă hotărârile consiliului, de realizarea Cartierului Justiţiei pe spaţiul dintre Palatul Parlamentului şi clădirea Academiei Române, precum şi cea privind susţinerea revenirii tuturor bulevardelor Bucureştiului în administrarea Administraţiei Străzilor.

De asemenea, liderul AUR, George Simion, a răspuns negativ la solicitarea de abrogare a art. 18 alin. (9) din Legea 24/2007 a spaţiilor verzi urbane şi a avut observaţii la alte trei.

Candidaţii Mircea Geoană şi Kelemen Hunor (UDMR) nu au răspuns la solicitările de susţinere a noului Plan Urbanistic General în varianta propusă de specialişti şi de susţinere a revenirii tuturor bulevardelor Bucureştiului în administrarea Administraţiei Străzilor, iar Marcel Ciolacu nu a răspuns la solicitarea privind transferul unei părţi din terenul din spatele Stadionului Ghencea de la Ministerul Apărării la Municipiul Bucureşti în vederea organizării unui parc sau grădini zoologice şi la transferul Serelor Ghencea de la ADS la Municipiul Bucureşti în vederea organizării unui parc. Totodată, Kelemen Hunor a avut observaţii la opt solicitări.

Primarul general spune că nu și-a schimbat opțiunea de vot după întâlniri

Despre faptul că Marcel Ciolacu a dat cele mai multe răspunsuri negative, Nicuşor Dan a spus: „Este aceeaşi persoană care a spus că după alegeri trebuie să mai luăm din puterile primarului general să le dăm către sectoare, ca şi cum noi am avea şase orăşele şi niciun oraş mare. Este o opţiune care este coerentă cu distribuţia raportului de putere numărului de primari de sector pe care partidul îl are, e logică”.

Întrebat dacă şi-a schimbat opţiunea de vot după întâlnirile pe care le-a avut cu candidaţii la Preşedinţie, primarul general a răspuns că nu.

„Dar, cum am spus, acest exerciţiu a avut două scopuri: unul, pentru că oamenii sunt mai permeabili în campania electorală, ştim cu toţii, să ridic aceste probleme care ţin de Bucureşti în campania electorală şi să am un răspuns, ba chiar un angajament la principalele partide: şi doi - să şi informez bucureştenii, pentru că sunt nişte lucruri care mi-au constrâns activitatea în primul mandat, de modul în care se poziţionează partidele faţă de aceste chestiuni”, a mai spus Nicuşor Dan.

