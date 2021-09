Congres PNL 25 septembrie 2021: Un liberal și-a anunțat candidatura la președinția României

„Vă propun o a treia cale pentru viitor, care nu contravine interesului de moment, o a treia cale susținută în mare și de societatea civilă, o a treia cale care privește alegerile din 2024. De aceea, adresez provocarea în a susține o altă candidatură decât ați gândi-o până acum la cea mai înaltă demnitate în stat. Motiv pentru care îmi anunț de pe acum candidatura pentru președinția României și îmi retrag candidatura petru orice altă funcție în partid.”, a spus Silviu Gelu Zetea, potrivit Mediafax.

Inițial, el a fost prezentat ca unul dintre candidații la șefia unei comisii a PNL.

Florin Cîțu, la Antena 3: "Dacă se rupe alianța USR-AUR există șanse foarte mari să refacem coaliția"

Florin Cîțu a comentat, în exclusivitate pentru Antena 3, informațiile obținute pe surse de postul nostru potrivit cărora sunt șanse mari de refacere a coaliției cu USR-PLUS.

„Dialogul cu colegii de la USR nu a încetat niciodată. Am discutat și de PNRR, dar am discutat și cu liderii politici în această perioadă, cu unii mai mult, cu alții mai puțin. Eu rămân la ceea ce am spus: în momentul în care se rupe alianța USR-AUR există șanse foarte mari să refacem coaliția, de aceea nu am numit pe nimeni în funcțiile care erau și care sunt ale celor de la USR, deci lucrurile rămân la fel până se hotărăsc să se despartă de AUR", a spus Florin Cîțu.

Este gata Florin Cîțu pentru o alianță cu PSD?

„Astăzi, de la tribuna Congresului am spus foarte clar că nu susțin o alianță cu PSD. Românii ne-au trimis în Parlamentul României să ținem PSD în opoziție acum și eu vă garantez că îi ținem și după 2024. Eu văd că cei de la USR se roagă de voturile celor de la PSD pentru a da jos Guvernul. Eu nu m-am rugat de PSD, nu mă rog de PSD. Astăzi este despre Partidul Național Liberal și viitorul acestuia pe scena politică din România acum și după 2024", a precizat Florin Cîțu.

