Republica Moldova și Ucraina încep negocierile de aderare la Uniunea Europeană | Iohannis: "E un rezultat istoric"

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunţat joi seara că liderii UE au decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova.

De asemenea, Consiliul European a decis ca Georgiei să-i fie acordat statutul de candidat la aderarea la UE.

UE va deschide, de asemenea, negocierile cu Bosnia şi Herţegovina odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare şi a invitat Comisia să prezinte un raport până în martie în vederea luării unei astfel de decizii.

"Un semnal clar de speranţă pentru popoarele lor şi pentru continentul nostru", a comentat Charles Michel pe reţeaua socială X.

În urma deciziei, președintele Republicii Moldova a scris pe Facebook că este o pagină nouă în istoria țării sale.

"Dragi moldoveni, felicitări! Decizia de azi de a deschide negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este victoria noastră a tuturor.

Uniunea Europeană a zis „da” pentru țara noastră, a zis „da” pentru viitorul nostru european. Este o pagină nouă în istoria noastră.

Acum doi ani, nimeni nu-și imagina că în 2023 Comisia Europeană va propune deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova.

Succesul de azi este meritul întregii societăți – al tuturor celor care aleg democrația și prosperitatea, care muncesc cu perseverență și răbdare, care au ieșit la vot, au protestat pentru libertate și nu au încetat niciodată să creadă că Moldova merită mai mult.

Suntem europeni și acest lucru este recunoscut de întreaga UE", a scris președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe Facebook.

Şi președintele Ucrainei a reacţionat.

"Mulțumesc tuturor celor care au lucrat pentru ca acest lucru să se întâmple și tuturor celor care au ajutat. Felicit fiecare ucrainean cu ocazia acestei zile.

Felicit, de asemenea, Moldova și personal.

Istoria este făcută de cei care nu obosesc să lupte pentru libertate", a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe X.

