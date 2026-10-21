Curiosul caz al capului de porc. Un consilier angajat la AUR mărturisește că este autorul faptei, dar răstoarnă situația cu o acuzație

Un consiler parlamentar s-a denunțat drept autorul plasării capului de porc la dominiciliul lui Marius Lulea din Tunari dar susține că acesta din urmă ar fi ordonat acțiunea. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Un consilier parlamentar angajat la grupul AUR din Camera Deputaților s-a autodenunțat, într-un reel postat miercuri pe Facebook drept persoana care a lipit stickere amenințătoare și a plasat un cap de porc la poarta locuinței fondatorului AUR, Marius Lulea.

Lulea a reclamat la poliție, duminică, prezența obiectelor în apropierea casei sale din Tunari și l-a indicat pe liderul AUR, George Simion, drept suspect, în opinia sa. El a spus că există înregistrări video care pot duce la identificarea persoanelor responsabile și a menționat că un alt fost lider AUR, Claudiu Târziu, a fost victima unui incident asemănător.

Denunțătorul din reel-ul de pe Facebook se numește Adrian Jucătoru. El are un profil pe LinkedIn, în care menționează calitatea de consilier parlamentar.

Jucătoru spune în clip că va dezamăgi "multă lume" cu confesiunea sa și că acțiunea a avut rolul de a provoca "o schimbare la vârful partidului", fiind îndreptată împotriva lui George Simion.

"I-am implicat inclusiv familia (lui Simion, n.r.) pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu (deputat AUR, n.r.)", afirmat el.

Cazul este cu atât mai ciudat cu cât surse judiciare susţin că nu sunt date care să arate Jucătoru, care s-a autodenunţat, să fie autorul acestor gesturi. "Nu are nicio legatură concretă cu maşinile şi persoanele din cercul de suspecţi", susţin sursele citate.

Marius Lulea a sesizat poliția în legătură cu două capete de porc

"Vorbim despre un dosar în care se fac cercetări, după sesizările făcute de Marius Lulea, fost fondator AUR, în care a semnalat că în fața casei sale a descoperit un cap de porc și mesaje de amenințare, pe care le consideră echivalentul unor amenințări cu moartea.

La o zi distanță după primul incident, a urmat cea de-a doua sesizare, în care Lulea a semnalat că un al doilea cap de porc a fost descoperit la firma unde co-fondatorul AUR ar fi activat în trecut. Anchetatorii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere, însă este interesant de văzut ce se va întâmpla cu acest bărbat care a recunoscut că el a plasat capul de porc și stickerele amenințătoare", a relatat Doriana Gligor, jurnalist Antena 3 CNN.

Marius Lulea, acuzat de Adrian Jucătoru că și-ar fi înscenat amenințările cu capete de porc, a declarat următoarele: "În prezent, este în desfășurare o anchetă penală, în care sunt analizate și circumstanțe agravante. În perioada următoare nu voi face declarații publice pe acest subiect. Am convingerea că autoritățile statului vor oferi informațiile necesare atunci când va fi posibil."

Simion, indicat inițial de Lulea drept suspect, a reacționat pe Facebook: Probabil că sunt vinovat și când plouă

Într-o primă reacție la acuzația inițială formulată la adresa sa de Marius Lulea, liderul AUR, George Simion a încercat să plaseze incidentul cu capul de porc în zona politică și să-l asocieze cu demersurile pentru învestirea noului guvern, pe care Alianța pentru Unirea Românilor a spus că nu-l va vota.

"Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Și, pentru cei care încă nu au înțeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu. Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare.

De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, prețurile sau faptul că politicienii care au adus țara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineața, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o „dezvăluire”, câte o stenogramă, câte o acuzație nefondată și acum am ajuns și la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat și că plouă”, a scris Simion pe Facebook.