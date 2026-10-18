Amenințare în stil mafiot. Marius Lulea a găsit un cap de porc la poartă. Acesta îl acuză pe George Simion: „Îl cunosc bine”

Un cap de porc și un afiș au apărut lângă locuința lui Marius Lulea. Fostul lider AUR l-a nominalizat pe George Simion drept suspect. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Fondatorul AUR, Marius Lulea, a anuntat, duminică, că a gasit un cap de porc la poarta casei sale și un afiș amenințător lipit pe contorul de gaze. Lulea a făcut plângere la Poliție și îl acuză pe George Simion că ar fi în spatele amenințării.

Lulea îl acuză pe Simion: Îl cunosc bine

"Consider că ceea ce s-a întâmplat reprezintă o amenințare cu moartea și trebuie tratat cu maximă seriozitate de către autoritățile statului român. Lipirea unor afișe în fața locuințelor celor considerați adversari amintește de practicile de intimidare ale mafiei siciliene, dar și de metodele folosite în perioada nazismului pentru identificarea, stigmatizarea și intimidarea adversarilor.

În ultimele zile, astfel de afișe au apărut în fața locuințelor mai multor persoane care au în comun opoziția publică față de George Simion. Aceasta este legătura pe care o pot afirma cu certitudine. Nu cred că, în ultimii 36 de ani, de la căderea regimului comunist, a mai existat în România un lider politic amenințat în acest fel, chiar la propria locuință. Practicile de intimidare care amintesc de nazism nu trebuie tolerate într-o Românie democratică.

Îl cunosc bine pe George Simion și consider că a deraiat complet. În plângerea penală pe care am depus-o, l-am indicat drept principalul suspect în legătură cu aceste acțiuni. Aceasta este suspiciunea mea, iar autoritățile trebuie să stabilească adevărul.

Nu mă simt intimidat, nu voi tăcea și nu voi vorbi mai puțin. Nimeni nu are dreptul să transforme dezacordul politic într-o amenințare la adresa siguranței oamenilor și a familiilor lor. Libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită prin frică.

Marius Lulea: Și Claudiu Târziu a fost supravegheat și filmat dintr-o mașină AUR

Nu este prima situație care ridică asemenea semne de întrebare. Claudiu Târziu a reclamat, la rândul său, prezența îndelungată, în fața sediului partidului său, a unui autoturism înregistrat pe numele AUR, pe care era montată o cameră de filmat. Dumnealui a considerat această situație o formă de intimidare și a făcut o sesizare, însă, din câte cunosc, nu au existat consecințe. Statul român nu trebuie să ignore asemenea semnale și nici să aștepte producerea unor fapte mai grave pentru a interveni.

Am depus plângere penală și urmează să fie deschis un dosar penal. Criminaliștii urmează să se deplaseze pentru a culege datele și probele necesare.

Marius Lulea: Există imagini cu persoanele implicate

Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul utilizat. Am încredere că procurorii și instanțele de judecată își vor face datoria, vor identifica persoanele responsabile și vor stabili dacă în spatele acestor acțiuni există și alte persoane care le-au organizat sau coordonat.

România nu poate deveni un loc în care oamenii sunt amenințați la propriile locuințe pentru opiniile lor politice. Amenințările trebuie investigate, nu tolerate, iar cei responsabili trebuie să răspundă în fața legii", a declarat Lulea.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în acest caz a fost deschis un dosar "in rem" (pentru fapte), cercetările urmând să ducă la identificarea suspecților.

Poliția a demarat cercetări, după sesizarea lui Marius Lulea

La data de 18 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, cu privire la faptul că, în această dimineață, ar fi găsit un cap de porc în dreptul porții de acces în curtea locuinței sale.

Totodată, bărbatul a relatat că, în urmă cu câteva zile, ar fi observat, în apropierea locuinței, un afiș pe care era reprezentată o figură cu aspect amenințător.

În urma sesizării, polițiștii au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și identificarea persoanelor implicate.

De asemenea, sunt verificate împrejurările în care au avut loc cele două incidente, inclusiv o eventuală legătură între acestea.

Polițiștii continuă activitățile pentru clarificarea tuturor aspectelor sesizate, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun", a comunicat Poliția, duminică.

Liderii AUR au anunțat că Marius Lulea nu mai face parte din partidul pe care l-a fondat

În urmă cu aproximativ două săptămâni, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunțat că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului și fost aliat al lui George Simion, nu mai este membru al formațiunii, pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an

Marius Lulea a replicat că este membru al partidului și ar fi "cel puțin ilegal" să fie eliminat fără să-i fie adus la cunoștință acest lucru. El a publicat pe Facebook chitanțe care, potrivit spuselor sale, reprezintă dovada că a achitat, de fapt, cotizația.

"În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu. Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul", a scris el în postarea de pe Facebook.

După îndepărtarea din conducerea partidului, fostul prim-vicepreședinte al AUR a devenit una dintre vocile cele mai critice la adresa lui George Simion.