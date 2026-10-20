Amenințările în stil mafiot continuă: Un an doilea cap de porc a fost lăsat la o adresă legată de Marius Lulea

Un an doilea cap de porc a fost lăsat la o adresă legată de Marius Lulea. Foto:INQUAM Photos/George Călin - Antena 3 CNN

Amenințările în stil mafiot continuă în cazul lui Marius Lulea. Un al doilea cap de porc a fost găsit marți dimineață la o adresă din Tunari, de această dată la sediul unei firme la care fostul prim-vicepreședinte AUR a fost acționar, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN.

Noul incident vine la numai trei zile după ce un cap de porc a fost lăsat chiar la poarta casei lui Marius Lulea. Acesta a depus atunci plângere la Poliție, iar în Ilfov a fost deschis un dosar penal, cazul aflându-se acum în atenția parchetului competent.

În imaginile surprinse în weekend de camerele de supraveghere ale locuinței lui Lulea se vede cum o mașină neagră oprește în fața porții, iar un bărbat coboară din dreapta autoturismului și lasă capul de porc. Polițiștii încearcă să-i identifice atât pe acesta, cât și pe șofer.

Marius Lulea a spus că vede gestul drept „o amenințare cu moartea” și l-a nominalizat în plângerea penală pe George Simion, despre care susține că îl bănuiește că s-ar afla în spatele acțiunii.

Liderul AUR a respins acuzațiile și a cerut „anchete rapide și probe”, afirmând că speră ca statul să își facă datoria.

„Marius Lulea ar trebui să aibă puțină grijă, se poate trece la chestii mai violente”

Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă, a avertizat, marți, la Antena 3 CNN că repetarea unor asemenea gesturi arată o escaladare periculoasă a tensiunilor din viața politică.

„Din păcate, viața politică la noi, după ce s-a remarcat în scandaluri verbale, începe să alunece înspre violențe explicite. În cazul ăsta e vorba despre amenințare”, a spus acesta.

Păcuraru a amintit că simbolistica unor capete de porc a mai fost folosită în România în acțiuni de intimidare și avertizează că astfel de incidente se pot înmulți dacă autorii nu sunt identificați.

„Chestia asta cu capete de porc a început la noi cu 20 de ani în urmă, când se punea problema construcției unei moschei la București și, pentru a se descuraja această idee, elemente de extremă dreapta, de inspirație legionară, au pângărit terenul respectiv cu capete de porc.

În opinia mea, dacă poliția nu reușește să îi găsească pe vinovați și să îi zgâlțâie bine pentru a afla cine e în spatele acestor inițiative, acestea se vor multiplica. Fiindcă această acuzație de trădare este cap de pod al extremei drepte în România, toți suntem acuzați că trădăm, nu se știe ce trădăm”, a declarat Păcuraru.

El spune că pericolul apare în momentul în care dezacordul politic începe să fie însoțit de încercări de intimidare.

„În clipa în care ai o părere puțin diferită înseamnă că trebuie să fii izolat, intimidat. Dacă nu reușim să stopăm rapid această alunecare, se va trece la chestii mai periculoase”.

Colonelul SRI în rezervă consideră că Marius Lulea ar trebui să își ia măsuri suplimentare de precauție după cele două incidente.

„Marius Lulea ar trebui să aibă puțină grijă, pentru că nu se știe când s-ar putea trece de la capete de porc la chestii mai violente. Sunt măsuri de siguranță pe care oricare dintre noi le ia: să schimbe itinerariul, să nu iasă din casă la aceeași oră, chestii de bază”, a spus Tudor Păcuraru.