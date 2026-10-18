„Probabil voi fi vinovat și că plouă”. Prima reacție a lui George Simion, după acuzațiile lui Marius Lulea

Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte al AUR, și George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

George Simion a declarat duminică seară, într-o postare pe Facebook, că speră că statul „își va face datoria” în cazul lui Marius Lulea, dar și „toate celelalte cazuri grave” care au vizat partidul. Președintele AUR a sugerat că partidul pe care îl conduce se află sub presiune pentru a vota Guvernul Luca Niculescu, iar acest incident face parte din această campanie de a face AUR să cedeze. „Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm”, a spus George Simion.

„Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineața, George Simion la prânz, George Simion seara. Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o „dezvăluire”, câte o stenogramă, câte o acuzație nefondată și acum am ajuns și la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat și că plouă”, a spus George Simion, referitor la acuzațiile pe care i le-a adus Marius Lulea.

Marius Lulea, co-fondatorul AUR, fost aliat al lui George Simion devenit contestatar al său, l-a acuzat pe liderul AUR că se află în spatele amenințării în stil mafiot pe care a denunțat-o la poliție.

„Îl cunosc bine pe George Simion și consider că a deraiat complet. În plângerea penală pe care am depus-o, l-am indicat drept principalul suspect în legătură cu aceste acțiuni. Aceasta este suspiciunea mea, iar autoritățile trebuie să stabilească adevărul”, a spus Lulea.

În replică, George Simion a cerut o anchetă rapidă și „probe” și a sugerat că nu este prima amenințare la adresa partidului.

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate. Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări și capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înțeles cu cine are de-a face”, a spus Simion.

Președintele AUR a declarat că partidul este sub presiune să voteze Guvernul PSD-Niculescu. George Simion a spus că AUR nu se va decide nici de crezul său politic, nici de Călin Georgescu.

„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Și, pentru cei care încă nu au înțeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu.

Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare. De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, prețurile sau faptul că politicienii care au adus țara aici vor din nou la guvernare. Nu”, a spus Simion.

Președintele AUR l-a numit pe Lulea „un fost coleg ieșit din AUR” și a sugerat că acuzațiile sunt „zgomot” ca partidul să cedeze.

Cât de jos vreți să mergeți? V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm. Românii sunt însă mult mai inteligenți decât îi credeți. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneți în fiecare seară un nou episod din serialul „George Simion, pericol național”.

Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieșit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este dușmanul zilei”, a conchis George Simion.

Fondatorul AUR, Marius Lulea, a anunțat, duminică, că a găsit un cap de porc la poarta casei sale și un afiș amenințător lipit pe contorul de gaze. Lulea a făcut plângere la poliție și l-a acuzat pe George Simion că ar fi în spatele amenințării.

„Nu este prima situație care ridică asemenea semne de întrebare. Claudiu Târziu a reclamat, la rândul său, prezența îndelungată, în fața sediului partidului său, a unui autoturism înregistrat pe numele AUR, pe care era montată o cameră de filmat. Dumnealui a considerat această situație o formă de intimidare și a făcut o sesizare, însă, din câte cunosc, nu au existat consecințe”, a acuzat Lulea.

Totodată, Marius Lulea a decis să facă publice imaginile în care o persoană este surprinsă lăsând un cap de porc la poarta casei sale. Scenele au fost surprinse de una dintre camerele de supraveghere ale locuinţei sale.

Cofondatorul AUR a mai dezvăluit în această după-amiază, la Antena 3 CNN, că şi alţi colegi de-ai săi s-au trezit cu abțibilduri pe care apare acelaşi personaj, care apare și pe cel lipit la poarta casei sale.

Marius Lulea a fost la un moment dat unul dintre cei mai apropiați oameni din partid de George Simion. Președintele AUR chiar l-ar fi dorit să fie premierul României în cazul în care ar fi ajuns președintele țării. Însă, la ultimul Congres al partidului, Lulea, care a fost și primul angajator al lui Simion, a fost îndepărat din conducerea partidului, locul său fiind luat de Dan Dungaciu.