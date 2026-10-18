Primele imagini cu persoana care a lăsat un cap de porc la poarta casei lui Marius Lulea. "O văd ca o ameninţare cu moartea"

Primele imagini cu persoana care a lăsat un cap de porc la poarta casei lui Marius Lulea. Sursa colaj foto: capturi Antena 3 CNN

Marius Lulea, fondator AUR și contestatar al lui George Simion, a declarat duminică pentru Antena 3 CNN că descoperirea şocantă făcută de soţia lui l-a făcut să se simtă amenințat cu moartea şi a depus plângere la poliţie. Conform spuselor sale, le-a precizat anchetatorilor că îl bănuiește pe liderul AUR, George Simion, că s-ar afla în spatele unui plan inspirat din lumea mafiei. Totodată, Marius Lulea a decis să facă publice imaginile în care o persoană este surprinsă lăsând un cap de porc la poarta casei sale. Scenele au fost surprinse de una dintre camerele de supraveghere ale locuinţei sale.

Cofondatorul AUR a dezvăluit în această după-amiază, la Antena 3 CNN, că şi alţi colegi de-ai săi s-au trezit cu abțibilduri pe care apare acelaşi personaj, care apare și pe cel lipit la poarta casei sale.

Pe imaginile surprinse pe una dintre camerele de supraveghere instalate la locuinţa lui Marius Lulea se observă că, azi-noapte, la 02:15, se opreşte o maşină neagră în faţa porţii. În doar câteva momente, se deschide portiera din faţă, de pe partea dreaptă a autoturismului, de unde coboară un bărbat îmbrăcat cu o geacă neagră, pantaloni deschişi la culoare şi lasă capul de porc lângă poarta casei politicianului.

Poliţiştii încearcă acum să îl identifice pe individul care a lăsat capul de porc la poarta fondatorului AUR, Marius Lulea, şi, ulterior, să descopere şi cine este complicele său: şoferul aflat la volanul maşinii.

"Acum o săptămână a fost lipit un afiş, l-a constatat soţia cu un personaj din desene animate, un personaj infractor, iar azi-dimineaţă, m-au sunat alţi colegi din Tunari, care sunt oponanţi politici de-ai lui George Simion şi mi-au spus: «Vezi că şi nouă ni s-au lipit nişte afişe similare în aceste zile». Deci, practic, am constatat că există un personaj comun, cu noi toţi – vorbim de George Simion şi opoziţia pe care o manifestăm faţă de el", a declarat Marius Lulea la Antena 3 CNN.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Soţia a constatat astăzi, între ora 10:00 şi 11:00 un cap de porc, pus aici, la intrarea în casă şi atunci am considerat că această ameninţare, pe care eu o văd ca şi o ameninţare cu moartea, pentru că este o practică, un semnal care se foloseşte de către grupările mafiote şi cred că în momentul de faţă, s-au depăşit nişte limite. Nu cred că Marius Lulea poate să soluţioneze această chestiune, ci doar statul român. Adică, am încredere că atât procuratura, cât şi judecătorii din România vor trata situaţia cu maximă seriozitate, pentru că, iată, vorbim despre nişte acţiuni care se accentuează şi care pun în pericol siguranţa mea şi a familiei mele".

Marius Lulea a mai menţionat că l-a nominalizat pe preşedintele AUR, George Simion, în plângerea penală pe care a făcut-o la poliţie.

"S-a deshis dosar penal pentru ameninţare şi capul de porc înseamnă ameninţare cu moartea, a să ştie cei care se uită la noi. Tratez cu maximă seriozitate subiectul, mai ales că vorbesc despre familia mea, de cei cinci copii, de soţie. Nu cred că dezbaterea politică trebuie să se mute pe un comportament infracţional sociopat, aşa cum se întâmplă în momentul de faţă. Eu am indicat în cadrul plângerii mele penale, am fost întrebat dacă am suspiciunea în legătură cu cine s-ar putea afla în spatele acestui demers şi l-am nominalizat pe domnul George Simion", a mai subliniat Marius Lulea, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN, duminică după-amiaza.