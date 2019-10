Cutremur în politică! Ponta, Orban și Barna sunt de acord cu alegerile anticipate

foto: Presidency.ro

Liderii a trei partide care au susținut moțiunea de cenzură, Victor Ponta, Dan Barna și Ludovic Orban se pronunță în favoarea alegerilor anticipate.

Declarațiile celor trei șefi de partid au fost făcute la Europa FM.

"În momentul de față există declarații de a fi de acord cu anticipatele și la PNL și chiar la PSD. UDMR a spus că nu sunt încântați deloc de această perspectivă, dar tocmai aici este momentul când președintele Iohannis poate să-și rolul de mediator pe care îl are conform Constituției și în urma exercitării acestei poziții eu rămân în continuare optimist că am putea ajunge pentru prima dată la anticipate și am putea să intrăm și într-o logică de democrație sănătoasă care în situația unei crize majore răspunsul se întoarce la popor", a spus Dan Barna.

"Opțiunea noastră principală este aceea de a organiza alegeri anticipate, de a reda în mâna cetățenilor puterea și dreptul de a decide un Parlament legitim, iar dacă nu va exista un acord politic în acest sens, în mod evident, PNL întotdeauna a anunțat că este dispus să-și asume răspunderea guvernării", a afirmat, la rândul său Ludovic Orban.

"În orice democrație, atunci când primul partid, în speță PSD, și-a pierdut majoritatea, al doilea partid, PNL-ul, este cel care trebuie să încerce să formeze o majoritate. Grupul Pro România este al treilea grup parlamentar din Parlament, dar nu avem un număr suficient ca să avem pretenții și nu e cazul, pentru că nu am participat încă la alegeri. (...)

Până la declanșarea anticipatelor Parlamentul trebuie să respingă două propuneri consecutive de premier. Abia apoi președintele României poate dizolva Parlamentul și se va ajunge la anticipate.