Dacian Cioloş și Dan Barna, atacuri la adresa liberalilor: USR PLUS nu se va mulțumi cu firimituri și mărunțișuri în coaliție

Candidații la conducerea USR PLUS și-au prezentat, sâmbătă, echipele cu care vor candida la congres.

După eveniment, Dan Barna, co-preşedintele USR PLUS, întrebat despre coaliție, a spus că prezența USR PLUS în coaliție și guvernare „este vizibilă”: „o parte semnificativă dintre obiectivele noastre sunt pe șină, adică demarate. Într-adevăr sunt câteva obiective blocate, dar sunt altele din cele 40 de angajamente pe care USR PLUS le-a susținut în diverse faze de realizare, câteva fiind chiar realizate. Ori în această balanță, în această permanentă analiză se poartă dialogul”.

Celălalt co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat, la rândul lui, că prezența formațiunii politice în coaliție e legată puternic de „capacitatea noastră de a livra” (proiecte de reformă - n.r.).

„Nu s-a schimbat suficient, suntem într-o coaliție de 3 partide. După ce trec aceste alegeri interne și congrese e clar că nu mai avem niciun motiv să mai stăm, însă USR PLUS nu o să se mulțumească cu firimituri, cu mărunțișuri în această coaliție. Sunt câteva obiective pe care trebuie să le livrăm și cu gândul acesta am intrat și rămânem în coaliție”.

Potrivit lui Cioloș, după ce trec alegerile în USR PLUS, formațiunea va avea validată o conducere care va veni cu un mandat și „o legitimitate nouă” din partea membrilor și nu va mai putea să accepte „lălăiala și să tot întindem până la sfântu' așteaptă ca să mai prindă câte un vot în partidul lui un lider sau altul”.

„Sunt convins că noua conducere va veni cu o nouă legitimitate în această coaliție și va cere claritate legată nu doar de intențiile de a face reformă, ci și calendar pe care trebuie să îl convenim împreună cu colegii de coaliție, pentru că nu cu ultimatumuri se rezolvă problemele, ci cu soluții”., a mai spus Cioloș

