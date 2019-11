Dan Barna: USR va colabora cât mai strâns cu premierul Orban la realizarea bugetului

Parlamentarii USR vor avea propuneri pe domenii concrete şi alocări specifice fiecărui domeniu social şi minister în ceea ce priveşte proiectul de buget pe anul 2019 şi formaţiunea va colabora cât mai strâns cu premierul Ludovic Orban la realizarea bugetului, a anunţat, marţi, liderul Uniunii, Dan Barna.



"Vom discuta despre proiectul de buget în perioada următoare (cu PNL - n.r.). Acum nu putem decât să constatăm, vorbim şi despre rectificare, cât de mult a distrus guvernarea PSD bugetele României, ce înseamnă o guvernare iresponsabilă care nu se gândeşte la ziua de mâine sau la luna care urmează. (...) Dincolo de asta, pe domeniile concrete şi pe alocările specifice fiecărui domeniu social şi fiecărui minister, o să vorbim în perioada următoare. Colegii mei din USR chiar lucrează pe aceste cifre şi pe aceste proiecţii. Vom avea propuneri pe care noi le considerăm necesare şi importante şi am convenit şi în această discuţie cu premierul Orban să colaborăm cât mai strâns la realizarea bugetului", a precizat Barna la finalul unei întâlniri cu premierul Ludovic Orban, care a avut loc la Palatul Parlamentului.



Potrivit acestuia, prioritară este adoptarea bugetului pe anul viitor, după aceea urmând să fie puse la punct detaliile referitoare la alegerile anticipate.



"Mecanismul pentru alegerile anticipate depinde cumva de un acord politic. O să vedem şi poziţia preşedintelui acum, după rezultatul foarte bun pe care l-a obţinut, am văzut şi declaraţia imediat de după alegeri, că susţine alegerile anticipate. (...) Dacă timp de un an de zile o PSD să-şi revină, riscăm să ajungem din nou în secvenţa în care avem un PSD care trece bine de 30% şi poate să conteze în orice secvenţă ulterioară de guvernare la alegerile generale. Şi atunci, de aceea, sunt atât de importante şi vom încerca în săptămânile următoare să mergem către anticipate, discutând cu fiecare parlamentar în parte. Dar, până la urmă, este o decizie care aparţine formaţiunilor politice din Parlamentul României", a susţinut Barna.



El a precizat că vede un acord politic "între toate forţele non-PSD din Parlament".



Depolitizarea instituţiilor statului a fost un alt subiect discutat de liderul USR cu premierul Orban.



"I-am spus premierului Orban că, în momentul în care vor fi numiri care nu respectă criteriile de integritate, USR va reacţiona în Parlament, iar Alianţa USR PLUS în spaţiul public, pentru că votul nostru de la învestitură nu trebuie privit ca un vot în alb sau ca un vot de susţinere necondiţionată. (...) Am spus: 'Dacă veţi numi oameni de proastă calitate morală şi profesională, vom reacţiona'. Şi premierul Orban mi-a spus: 'Foarte bine, chiar vă rog să o faceţi''.