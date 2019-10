Dăncilă, după eșecul de la moțiune: Rămân la şefia PSD, nu am ce să-mi reproşez

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu va pleca de la şefia PSD şi că nu are ce să-şi reproşeze, după eșecul din plenul Parlamentului.



"După cum ştiţi, am fost aleasă prin congres, rămân la şefia PSD ", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la Parlament, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată cu 238 de voturi.



Întrebată cum va proceda dacă i se va cere să facă un pas în spate, liderul social-democraţilor a replicat: "De ce faceţi un scenariu ? Nu am cum să fac un pas în spate şi nu voi face".



Dăncilă a adăugat că nu îşi reproşează nimic, întrebată în acest sens.



"Nu-mi reproşez nimic, nu am ce să-mi reproşez, am ţinut, după alegerile europarlamentare, o echipă unită, am ţinut tot partidul aproape, împreună cu colegii mei ne-am continuat programul, am implementat măsuri bune pentru populaţie, măsuri pentru care am fost apreciaţi în teritoriu de către cetăţeni. Nu am ce să-mi reproşez", a completat ea.



Întrebată cum va rămâne cabinetul său în istorie, Dăncilă a spus: "Ca un Guvern foarte bun".



"Aş vrea ca această întrebare să o reluaţi după un an de guvernare cu cei care astăzi se bucură", a completat liderul social-democrat.