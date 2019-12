Viorica Dancila a afirmat că se așteaptă la orice, inclusiv să fie exclusă din PSD, având în vedere soarta foştilor candidaţi ai partidului care au pierdut alegerile.

"N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, n-ar fi exclus. Dar am crezut că membrii acestui partid învaţă din greşeli şi că atunci când am greşit nu mai repetăm acea greşeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obişnuinţă şi mă aştept la orice. Nu ştiu ce voi face, sper să nu se ajungă la acest lucru, sper să existe mai multă înţelepciune şi să nu uităm că de fiecare dată am dat afară, am dat afară şi ce am câştigat? Nu am câştigat absolut nimic. Dacă vor lua această decizie, asta este. Să şi-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situaţie", a spus Viorica Dăncilă, la un post de televiziune.

Intrebata daca se urmareste ca ea sa renunte la o candidatura la Congresul PSD, prin acuzatiile sau insinuarile unor lideri ai formatiunii, cum ar fi Paul Stanescu, Viorica Dancila a reamintit ca a spus clar ca nu va candida pentru o functie in conducerea centrala.

"Dar eu am zis clar ca nu o sa candidez. La organizatia de femei s-a votat deja, sunt presedintele interimar al organizatiei de femei. Am vrut sa ma intorc la organizatia de la care am plecat, atunci cand am fost votata in Congres presedinte interimar. Daca se considera ca nu este nevoie, asta este. Nu o sa fac din acest lucru un capat de tara”, a mai spus Dăncilă.