Decebal Făgădău demisionează din Partidul Social Democrat!

Confirmat aseară de către PSD pe loc eligibil la alegerile parlamentare, Decebal Făgădău se opreşte abrupt din ascensiunea politică.

Într-un anunţ făcut pe Facebook, fostul edil al Constanţei neagă faptele de care este acuzat dar anunţă şi plecarea sa imediată din PSD.

“Astăzi am aflat din presă că DNA m-a trimis în judecată într-un dosar în care sunt acuzat de o faptă pentru care nu mă fac vinovat.

Am primit vestea în timp ce îmi completam dosarul de candidat pentru un loc eligibil în Parlamentul României.

Am fost, sunt și voi fi un om corect și demn, indiferent de circumstanțe. Și nu voi accepta să le fac rău celor din jurul meu sau să ies cu capul plecat!

Demisionez din Partidul Social Democrat” – este mesajul transmis de Decebal Făgădu în urmă cu puţin timp.

Decebal Făgădău, alături de Radu Mazăre şi alţi funcţionari ai primăriei Constanţa au fost trimiși în judecată de DNA, acuzați că au reautorizat construirea unui imobil de lux pe plaja din Mamaia, deși, anterior, instanța anulase autorizația.