Dragnea: Şeful SPP foloseşte instituţia pentru a colecta informaţii şi a influenţa oameni din Guvern şi din partide

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că şeful SPP, Lucian Pahonţu, foloseşte, de foarte mulţi ani, angajaţi ai acestei instituţii pentru a colecta informaţii şi pentru a încerca să influenţeze oameni din Guvern, din partide într-un sens sau altul, menţionând că acesta transmitea "anumite mesaje" procurorilor, judecătorilor.



"Nu am venit cu SPP, am venit cu un colaborator care e şofer. Fac asta de ani de zile, nu beneficiez, nu am avut de când sunt preşedintele Camerei relaţii instituţionale cu SPP, adică să beneficiez de pază, protecţie, maşini şi alte facilităţi, am refuzat de la începutul mandatului să fac lucrul acesta pentru un motiv foarte serios: nu am încredere în şeful acestei instituţii, domnul Pahonţu, pentru că ştiu de mult că de foarte mulţi ani îşi depăşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte această instituţie, angajaţi ai acestei instituţii să colecteze informaţii, pe de o parte, iar pe de altă parte, să încerce să influenţeze, câteodată a şi reuşit, oameni din Guvern, din partide într-un sens sau altul", a afirmat Dragnea, la un post de televiziune.

El a adăugat că şeful SPP mergea la parchete sau vorbea cu procurori şi judecători pentru a transmite "anumite mesaje".