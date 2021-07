Dragos Preda, vicepreședinte PNL Sector 1, își asumă responsabil candidatura pentru Președinte al PNL Sector 1

Domeniile sale de preocupare au încadrat, cu rezultate notabile, regăsite și astăzi încadrate legislativ sau la nivelul unor proiecte deja implementate: dezvoltarea internațională, reforma administrației publice, politicile de securitate și apărare, comunicare, dezvoltarea Orașelor și comunităților inteligente etc.

Cu o experiență bogată în zona administrației locale de tip Smart City, Dragoș Preda s-a implicat în organizarea a numeroase evenimente ce au urmărit dezvoltarea expertizei in domeniul Orașelor Inteligente (seria JumptoSmart), FutureSkills (evenimentul de lansare fiind deschis de însuși E.s. Domnul Klaus Werner JOHANNIS, Președintele României), fiind invitat constant în conferințe și emisiuni pe această tematică, având colaborări cu instituții de profil precum ICI (Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București) etc.

Pasionat de strategie și studii prospective, Dragoș Preda face parte încă din 2011 din nodul România al Proiectului Millenium inițiat de către Smithsonian Institution, The Futures Group International și United Nations University (UNU), participând la fundamentarea a numeroase studii naționale și internaționale privind Viitorul Tehnologiei, Viitorul Pieței Muncii sau Viitorul Educației, cât și din consiliul de consilieri (board of advisors) al Executive Blockchain Laboratory, inițiat de către ICI București etc.

Fost bursier la două școli de renume internațional (al 50-lea bursier al Guvernului Republicii franceze în cei 65 de ani de existență ai Ecole nationale d’Administration, FRANȚA) și absolvent a două programe de masterat ale Paris 1 Panthèon-Sorbonne, Universitate în cadrul căreia a absolvit și programul de licență, Dragoș Preda a revenit de fiecare dată în țară.

A fost premiat în prima ediție a Galei Forbes România 30 sub 30 și a primit o serie întreagă de distincții și din partea societății civile și nu numai.

Tatăl a doi copii, Amadeea și Dante, Dragoș Preda și-a dedicat o mare parte a vieții sale benevolatului, iar munca sa în străinătate a fost mereu în rezonanță cu ACASA, cu România.

Antreprenor civic prin definiție, Dragoș este fondator și membru a numeroase organizații, unele dintre acestea marcând profund societatea română de pretutindeni: Liga Studenților Români din Străinătate – cea mai vastă comunitate din afara granițelor, Fundația CAESAR, Clubul pentru România, IRSCA Gifted Education, Rotary Club București Cișmigiu etc.

În societatea civilă a lansat programe precum Clasic e Fantastic și a făcut parte din juriul a numeroase competiții precum Gala Premiilor în Educație (2009), Gala Societății Civile (2010) etc.

În spațiul de business a înființat o Cameră Bilaterală și a lansat doua tech start-up-uri.

“Chiar dacă se spune că moartea unei fapte bune survine atunci când vorbești despre ea, a-ți exprima opinia despre Dragoș Preda e sinonim cu a formula definiția smereniei celui care face lucruri bune pentru ceilalți fără să aștepte recunoașterea acțiunii lui.

L-am cunoscut cu ceva ani în urmă, la România la taifas, într-un cerc de oameni speciali ca şi el, care încercau să răzbească, să facă lumină prin meandrele neputinței societății aflată la primii pași spre democrație. M-a frapat privirea senină şi zâmbetul larg de om fără ascunzișuri, tranșant şi hotărât, şi bunătatea care i se citea pe chip. Ulterior, am aflat parcursul lui impresionant şi determinarea pe care a avut-o de a-şi împlini visul. Cu educație aleasă, dar şi cu expertiza şi o rețea excepțională de prieteni şi cunoștințe de prin toate colțurile lumii, Dragoş Preda reprezintă un liant ideal pentru relocarea valorilor româneşti către un scop comun benefic oamenilor şi societății. Cu o abilitate înnăscută de a comunica şi transmite mesaje, el este imaginea liderului vizionar care vede în tinerii școliți în străinătate factorul pivotal în reconstrucţia mentalităţii necesare pentru o evoluţie pozitivă şi stabilă.

Ca fondator al grupului România XXI, Dragoş Preda a reuşit ca de fiecare dată să facă altceva decât cei din jurul lui, şi fără să se încarce cu energia negativă a unui trecut nefast şi neinspirat, a ales să transmită comunității o energie bună, inspirată de fapte pozitive, capabile să mobilizeze oamenii în aceste vremuri incerte şi neașteptate legate de pandemia de Covid. I s-au alăturat o mulțime de antreprenori, jurnaliști, studenți, elevi, profesori care au dorit să fie parte a acestui generos proiect menit să ridice moralul semenilor şi să creeze o coeziune benefică în jurul unei idei strălucite de a promova reușitele şi de a consolida solidaritatea românilor. Împreună cu un grup de elevi şi studenți inimoși, am folosit această oportunitate pentru a relata oamenilor despre puterea faptelor bune izvorâte din suflet, a căror răsplată este sentimentul unic de bucurie care îţi inundă sufletul ştiindu-te util unei cauze umanitare menite să promoveze binele, în cele mai diverse faţete ale lui.

Competențele lui manageriale i-au permis să fondeze Liga Studenţilor Români din Străinătate, un proiect extrem de ambițios menit a uni diaspora şi a dezvolta soluții viabile pentru promovarea drepturilor şi intereselor academice şi profesionale ale membrilor ei, astfel ca aceștia să poată contribui la dezvoltarea României şi să conecteze ţara noastră la lumea academică internațională. Prin tot ceea ce face, Dragoş Preda consolidează dialogul intercultural şi ajută la realizarea unei imagini favorabile a României în lume. Cu dorinţa lui permanentă de a evolua prin cunoaştere şi experienţe personale, cu deschiderea şi jovialitatea pe care le posedă, cu diplomaţia şi tactul recunoscut, Dragoş Preda este omul care îşi vede succesul prin prisma lucrurilor pe care le face pentru ceilalţi. Şi sunt convinsă că va face, ca şi până acum, lucruri de care să avem nevoie. Noi, şi cei ce vor veni după noi, mai ales.”, scrie Daniela Bordei, profesor şi mentor, potrivit stiripesurse.ro.

