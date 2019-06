Foto: Agerpres

E scandal în PNL. Rareş Bogdan îl atacă dur pe Ludovic Orban după ce preşedintele liberalilor a decis sa mearga singur la Cotroceni.

Noul europarlamentar se simte nedreptăţit.

Joi, Orban a semnat acordul politic propus de Klaus Iohannis.

„Nu am fost la Cotroceni. Nu am fost, pentru că nu am fost invitat de liderul partidului. Au fost alții acolo. Nu știu dacă mă place sau nu, a considerat că trebuie să fie alții acolo. Eu am fost bun în campanie, asta e. Eu îmi știu locul”, a spus Rareș Bogdan la România TV.

