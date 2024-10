Elena Lasconi, candidat la alegerile prezidențiale din partea USR. Ce funcții a avut, avere, CV, ce se știe despre familia ei

Elena Lasconi este candidat la alegerile prezidențiale 2024 din partea USR / sursă foto: Hepta

Elena Lasconi este candidată la alegerile prezidențiale 2024 din partea USR, fiind cunoscută inițial ca jurnalistă și prezentatoare de televiziune, cu o experiență în presă de două decenii și jumătate. Din 2020, Elena Lasconi a devenit primar al municipiului Câmpulung Muscel (județul Argeș), iar în anul 2024 a fost realeasă în funcție. De asemenea, tot în 2024 a fost votată președinta Uniunii Salvați România (USR).

Elena Lasconi este candidat la alegerile prezidențiale din 2024, din partea Uniunii Salvați România (USR)

În vârstă de 52 de ani, Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale, marți, 1 octombrie, la Biroul Electoral Central. După depunerea candidaturii aceasta s-a identificat cu „poporul” și a vorbit despre „România noastră”, Dumnezeu și Revoluție.

„Sunt aici în faţa dumneavoastră şi îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi de această clasă politică. Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluţia din 1989 şi-a văzut de viaţă. Sunt unul dintre milioane de români care după Revoluţie s-a îndrăgostit, a adus pe lume un copil, şi-a construit o carieră. Am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră împreună cu familiile noastre, cu prietenii noştri, cu colegii noştri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de spitalele lor proaste, de şcolile nemodernizate, de aroganţa şi fanfaronada lor. De 35 de ani, ei au construit două Românii. O Românie în care ei au salarii speciale, pensii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi poporul. Noi care ne vedem de vieţile noastre cu frică de Dumnezeu cu respect faţă de lege şi ei ne consideră cetăţeni de mâna a doua. Asta se întâmplă de 35 de ani”, a declarat Elena Lasconi.

Biografie Elena Lasconi

Elena Laconi este născută în luna aprilie în anul 1972, în Hațeg, județul Hunedoara. De profesie economist, Elena Lasconi și-a dedicat aproape 25 de ani carierei în domeniul jurnalismului.

A lucrat în diverse poziții, inclusiv ca reporter, realizator și moderator TV, producător, corespondent de război, prezentator și trainer. De asemenea, a avut o experiență în managementul vânzărilor în anii 2004-2005.

Ce studii are Elena Lasconi

Elena Lasconi a absolvit Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi" din Deva (în 1990), apoi a urmat cursuri de analist programator PC, avizat de Ministerul Educației (1991), Școala BBC - Televiziune (1999), a obținut diploma de licență de economist, la ASE București în profilul economic managementul turismului și comerțului (2001), o diplomă de evaluator de competențe profesionale eliberat de CNFPA, București (2007) și a urmat cursuri de absorbție, legislație, reglementări Fonduri Europene în țară și la Bruxelles Renew Europe - "O Țară ca Afară" (2019 – 2020).

Cariera profesională. Cele mai importante funcții ocupate de Elena Lasconi

După o carieră de aproximativ 25 de ani în presă, Elena Lasconi a decis în anul 2019 să renunțe la jurnalism și să candideze la Primăria Câmpulung Muscel. La acel moment, aceasta spunea că principalul motiv pentru care a luat decizia este pentru a scoate orașul din „anii 1990, acolo unde a rămas blocat”.

De la cariera în jurnalism, la cariera în politică

De-a lungul timpul, în anii în care a fost jurnalist, Lasconi a realizat numeroase reportaje, documentare și campanii, participând la evenimente importante precum Mineriadele din 1999, vizita Papei Ioan-Paul al II-lea în România, războaiele din Kosovo și Afganistan, vizita președintelui american George Bush, Summit-ul NATO, aderarea României la UE.

S-a făcut cunoscută publicului larg din România mai ales prin reportajele din cadrul emisiunii „România, te iubesc!”, în care erau desfășurate anchete și prezentate situații privind sistemul politic, medical, educațional, economic, dar și prin numeroasele campanii media și reportaje speciale.

În anul 2018, Elena Lasconi se înscrie în USR și în 2020 candidează la primăria orașului Câmpulung, câștigând detașat alegerile și fiind realeasă în anul 2024.

Ca primar, Elena Lasconi a reușit să atragă fonduri europene în valoare de 500 de milioane de lei, contribuind la extinderea rețelei de gaze, modernizarea străzilor, amenajarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi, precum și la renovarea spitalului municipal.

Viziunea sa pe termen lung pentru Câmpulung implică transformarea orașului într-o stațiune turistică de interes național, transformarea acestuia în stațiune turistică de interes national, reconstrucția orașului, dezvoltarea serviciilor medicale, educație, promovarea artiștilor și tradițiilor locale.

În acest an, Lasconi a preluat conducerea USR de la Cătălin Drulă, în urma rezultatelor slabe ale partidului la alegerile europarlamentare, și a fost desemnată candidată la alegerile prezidențiale.

CV Elena Lasconi, candidat alegeri prezidențiale 2024

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

19/10/2020 – prezent

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, județul Argeș

Viziunea mea pe termen mediu este: Câmpulung Muscel stațiune turistică de interes național. Asta însemnă reconstrucția orașului, punerea în valoare a monumentelor, dezvoltarea serviciilor medicale, educație, promovarea artiștilor musceleni, tradițiilor și extrem de important unirea comunității și creșterea calității vieții fiecărui câmpulungean;

Toate astea sunt posibile prin accesarea de fonduri externe nerambursabile, multă muncă în echipă și dedicare pentru semeni;

Am început în forță și continuăm împreună!

Până acum, în doar doi ani de mandat am realizat împreună cu echipa din Primărie mai mult decât au făcut fostele administrații în peste 30 de ani;

Proiecte pe fonduri europene de peste 500 de milioane lei (asta înseamnă taxele și impozitele câmpulungenilor pe o perioadă de 50 de ani);

Am extins rețeaua de gaze cu peste 30 de kilometri fără bani de la bugetul local (în ultimii 20 de ani doar 5 kilometri pe banii câmpulungenilor);

Am deblocat proiectul Pieței Centrale după zece ani de blocaje;

Am dispus demolarea garajelor și am amenajat peste 2000 de locuri de parcare;

Am reușit prin fonduri din sponsorizări să amenajăm o parte din Policlinică și cu ajutorul Fundației “La Primul Bebe” ne putem lăuda astăzi cu o secție de Pediatrie la Spitalul Municipal la fel ca în străinătate;

Am început amenajarea a peste 100 de mii de metri pătrați de spații verzi, terenuri de baschet, multifuncționale, calisthenics, patinoar, locuri de joacă, aparate fitness pentru adulți;

Am reușit să promovez Câmpulung Muscel la nivel internațional (Parlamentul European, Banca Europeană de Investiții, ambasadori, parlamentari străini, ONG-uri internaționale, investitori) și național (Guvern, primari, parlamentari, ONG-uri, oameni de afaceri, apariții media la nivel național etc) prin lobby și acțiuni concrete.

1996 – 04/03/2020

JURNALIST

Din 1996 și până în martie 2020, Elena Lasconi a fost jurnalistă, ocupând diverse funcții în compania de presă la care a lucrat.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

2007 – București, România: Evaluator de competențe profesionale eliberat de CNFPA

2001: Economist licențiat al ASE București în profilul economic managementul turismului și comerțului

1999: Absolvent Școala BBC - Televiziune

1991: Absolvent al Cursului de analist programator PC, avizat de Ministerul Educației

1990: Absolvent al Liceului Pedagogic "Sabin Drăgoi" Deva

2019 – 2020: Am urmat cursuri-absorbție, legislație, reglementări Fonduri Europene în țară și la Bruxelles – Renew Europe - "O Țară ca Afară"

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ

Alte limbi cunoscute: Engleza și Franceza

Sursa: Primăria Câmpulung Muscel (CV-ul poate fi consultat aici)

Ce avere are Elena Lasconi, candidat la alegerile prezidențiale 2024

Potrivit declarației de avere, Elena Lasconi are 7 terenuri, în Argeș, Olt, și peste 20 000 de metri pătrați în Constanța, primite moștenire. Mai are o casă la Cîmpulung și 3 apartamente în București, dar și o mașină din 2007.

Ea a donat 33 000 de lei la USR și are două împrumuturi la o bancă, în total aproape 400 000 de lei. Președinta USR a luat și un împrumut de la o persoană fizică, în valoare de 25 000 de lei.

Salariul de primar a fost de 150 000 de lei pe an, iar salariul soțului, consilier parlamentar la grupul USR de la Camera Deputaților, 75 600 lei pe an.

Sursa: Primăria Câmpulung Muscel (declarația de avere poate fi consultată aici)

Totul despre familia Elenei Lasconi. S-a căsătorit prima dată la 18 ani, la 22 a divorțat

Elena Lasconi s-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu tatăl fiicei sale. A adus-o pe lume pe Oana, iar la 22 de ani a divorțat. Fosta jurnalista și-a crescut singură fiica și a muncit foarte mult pentru cariera sa. Când nu mai avea nicio speranță, l-a întâlnit pe Cătălin, actualul ei soț.

Elena Lasconi s-a recăsătorit la vârsta de 40 de ani

Elena Lasconi s-a recăsătorit la 40 de ani, după ce la 22 de ani divorțase de tatăl fiicei sale. Ea s-a căsătorit cu Cătălin pe 30 iunie 2012, iar nunta avea să fie una de neuitat. Cei doi au ales să-și unească destinele îmbrăcați în straie populare și cu coroniță de flori pe cap.

Controversele în care a fost implicată Elena Lasconi

Candidatul USR la alegerile prezidențiale s-a confruntat cu câteva controverse în timpul campaniilor sale.

Un moment critic l-a reprezentat poziția sa inițială pro-familie tradițională în cadrul referendumului din 2018, care a generat tensiuni atât în USR cât și în relația cu fiica ei, membră a comunității LGBTQ+.

O altă controversă se referă la una dintre facultățile menționate de Elena Lasconi, care nu ar fi fost complet finalizată. Aceasta a urmat cursurile Universității Ecologice, o instituție privată din Deva, la Facultatea de Management.

Informația nu ar fi fost făcută publică, deoarece instituția respectivă nu avea autorizarea necesară de la Ministerul Educației pentru a organiza examene de licență, iar studiile nu au fost finalizate integral.

Lasconi și-a argumentat notele slabe prin faptul că muncea în televiziune „16 ore pe zi” și era o „mamă singură cu un copil de crescut”.

„La facultate am dat examen de admitere după ce am divorțat și m-am mutat la Deva, unde eram angajată la PRO TV Deva. Dorința mea a fost să urmez o facultate cu profil economic. După terminarea liceului, m-am căsătorit și am adus pe lume un copil. Însă nu am renunțat la visul meu”, a susținut ea.

Elena Lasconi și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale în data de 26 iunie, în ziua în care a fost desemnată președinta USR.

Pe 1 octombrie, Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale, la Biroul Electoral Central.