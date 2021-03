Elena Udrea află dacă va fi plasată sub control judiciar: M-am întors în țară special să particip la aceste procese

"Sper că se analizează speță și nu contează cine este în complet. M-am întors în țară având dosare pe rol. M-am întors special să particip la aceste procese pentru că cred că singură cale să obțîn achitarea pe care o merit este să mă prezint în instanță.

M-am prezentat la fiecare termen la fiecare dintre dosarele pe care le am pe rol. În continuare cred că decizia instanței (n.r. - de condamnare la 8 ani de închisoare) este profund ilegală, imorală și nedreaptă", le-a spus Udrea jurnaliștilor, la instanța supremă.

Magistrații ICCJ judecă joi contestația DNA la neluarea măsurii controlului judiciar, o măsură cerută de procurori după ce Elena Udrea a fost condamnată săptămâna trecută la 8 ani de închisoare.

DNA spune că, măsură controlului judiciar era necesară pentru că sunt șanse mari că Udrea să fugă din România așa cum s-a mai și întâmplat înainte de pronunțarea din Gala Bute când fostul ministru a fugit în Costa Rica.

În motivarea respingerii controlului judiciar, judecătoarea Claudia Jderu a susținut că nu se justifică o astfel de măsură raportat la circumstanțele bune – mediul familial, nivelul de educație și la faptul că a făcut declarații exprese că nu intenționează să plece în Italia.

Elena Udrea: Statul român te aduce de oriunde

Fosta ministră a susținut în sala de judecată, că nu vrea să părăsească România, aşa cum susţine DNA, motivând că, la câte procese sunt pe numele său, nu are niciun motiv să plece din ţară, pentru "că statul român te aduce de oriunde".

În esenţă, procurorul de şedinţă a argumentat la CAB că este nevoie ca Elena Udrea să fie plasată sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi ţara, având în vedere declaraţiile publice ale acesteia cu privire la condamnare, care, în opinia DNA, arată un dispreţ faţă de supremaţia dreptului şi, indirect, intenţia de a se sustrage procesului penal.

Elena Udrea a vorbit vineri, în exclusivitate la Antena 3, despre decizia de astăzi a Curţii de Apel Bucureşti, unde a fost respinsă cerere procurorilor ca aceasta să fie plasată sub control judiciar.

Elena Udrea dă asigurări că nu va fugi din ţară, după condamnarea la 8 ani de închisoare în dosarul finanţării campaniei prezidenţiale din 2009.

Instanţa a respins săptămâna trecută cererea procurorilor de a o plasa sub control judiciar.

Solicitarea avea la bază, tocmai temeterea că fostul ministru al Turismului, ar putea pleca din România pentru a scăpa de pedeapsă.

''Este o decizie care mă lasă exact aşa cum eram. Complet liberă am fost, asta am spus şi în faţa instaţei, nu s-a întâmplat nimic nou care să justifice cererea pe care DNA a făcut-o.

Deciza din Gala Bute este clar constatată ilegală în acest moment, deci m-am întors de bunăvoie. De doi ani sunt aici. Am ieşit din ţară, m-am întors. Nu am niciodată intenţia să plec.

Ce apăruse nou care să facă instanţa sau pe procurori să îi facă pe creadă, că eu aş intenţiona să plec din ţară, după ce am venit de bunăvoie, având trei dosare penale pe rol, adică nu am venit şi am căpătat trei dosare. Având trei dosare am venit de bunăvoie şi de doi ani de zile stau în faţa instanţei, în faţa tuturor instanţelor la care trebuie să mă prezint.

Eu sunt un om raţional. Când am venit în ţară având trei dosare pe rol făcute de DNA, am luat în calcul toate variantele, aşa nu mă întorceam. Puteam să aştept rezultatul în afara ţării.''

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal