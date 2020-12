Elevă din Constanţa, ameninţată de primarul Vergil Chiţac: "Chiar e indecent! Să nu vă alegeţi cu o plângere penală"

"Încă sunt foarte multe municipii unde se acordă burse. Legea trebuie respectată, iar Legea Educaţiei, în articolul 82 spune foarte clar că elevii beneficiază de burse, iar articolul 105 menţionează că acestea se acordă din bugetele locale.

Din partea noastră, consilierii locali care astăzi vor vota hotărârea în forma actuală, mâine vor avea plângere penală pentru că încalcă legea un drept de bază al elevilor", a precizat Sabina Spătariu, preşedinte la Asociaţia Elevilor Constanţa.

Enervat la culme de faptul că eleva şi-a permis să le amintească colegilor săi din Consiliul Local Constanţa că se vor alege cu plângeri penale dacă nu vor respecta legea, primarul Vergil Chiţac a ameninţat-o, la rândul său, pe Sabina Spătariu cu o plângere penală.

"Domnişoară, două chestiuni. Unu: nu a spus nimeni că nu vă dă burse. V-am spus că acum trebuie să dăm bursele sociale pentru că într-adevăr este o urgenţă din perspectiva sărbătorilor şi mâine vă chemăm la discuţii, iar chestia aia cu plângerea penală lăsaţi-o pentru altcineva, vă rog frumos. Nu vă mai prezentaţi la şedinţele astea ameninţând nişte aleşi ai statului.

Chiar e indecent ca dumneavoastră să faceţi presiune pe noi în halul acesta. Dumneavoastră nu vă daţi seama. Să nu vă alegeţi dumneavoastră cu o plângere penală pentru că faceţi o presiune înaintea unui vot", a fost răspunsul primarului Vergil Chiţac.

"Dacă legea nu este respectată, mi se pare normal să se ia măsuri. Ţin să menţionez că anul trecut hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată pe 30 octombrie şi nu este vina noastră sau a elevilor că până acum nu s-au strâns numărul elevilor pentru fiecare tip de bursă şi că nu s-au luat măsuri şi că efectiv nu s-a redactat o hotărâre care să cuprindă toate criteriile şi tot ce este menţionat în Legea Educaţiei", a fost reacţia Sabinei Spătariu.

După ce scandalul din şedinţa Consiliului Local Constanţa a izbucnit online, primarul Vergil Chiţac a făcut o nouă declaraţie, prin intermediul unei postări pe Facebook.

"Dragi constănțeni, mă văd nevoit să ofer câteva lămuriri în ceea ce privește subiectul acordării burselor.

Cum bine știți, bursele sunt plătite cu bani de la bugetul de stat, iar până la acest moment nu am primit nicio sumă cu această destinație. Am convocat ședință extraordinară a consiliului local pentru plata doar a burselor sociale, întrucât sunt adresate celor în nevoie, iar numărul acestora a crescut de la începutul anului. Am avut în vedere perioada sărbătorilor pe care o parcurgem și am urmărit ca aceste sume să ajungă la cei în nevoie până în Crăciun.

În perioada următoare urma să identificăm surse pentru plata burselor de performanță, a celor de merit și de studiu. În primărie se acționează deja în acest sens.

Cu propunerea bugetării de urgență a burselor sociale am mers în ședința Consiliului Local de astăzi, iar lucrurile au luat o turnură mai mult decât neplăcută, consilieri PSD votând în cea mai mare parte împotrivă, iar restul abținându-se, întocmai ca partenerii (?) noștri din USR. Suntem astfel în ingrata poziție de a nu mai putea plăti nici măcar bursele sociale.

De ce? Pentru că, aparent, în viziunea unora jocul politic este mai important decât gestionarea responsabilă a municipiului. Altă explicație, din păcate, nu găsesc. Sunt doar mâhnit de faptul că negocierile politice de la centru au ajuns până la Constanța și că cei care suferă sunt doar cetățenii.

Un lucru vreau să fie clar: nu sunt împotriva acordării burselor! Dimpotrivă!

Doar că trebuie să identific, măcar în parte, pentru moment, sursele de finanțare! Situație care va dura cel mult până la următoarea ședință de consiliu local.

Știu că e ușor să ”bugetezi” din fața monitorului, dar, în viața reală și când ai responsabilitatea gestionării existenței a aproape 300.000 de constănțeni, e ceva mai complicat.

Rămân deschis dialogului și invit din nou reprezentanții elevilor la discuții. Sunt sigur că vom găsi soluțiile cele mai bune pentru toată lumea. Este o situație neplăcută, dar trag nădejde că vom rămâne raționali și o vom rezolva. Și poate ne vom trezi într-un târziu și vom renunța și la aceste jocuri politice jalnice de la nivelul Consiliului Local, care nu fac altceva decât să afecteze traiul constănțenilor.

Vă mulțumesc și vă rog să aveți încredere!", a scris Vergil Chiţac pe Facebook.