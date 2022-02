Eugen Tomac a fost reales în funcţia de preşedinte al PMP

Eugen Tomac este eurodeputat din 2019, iar în perioada 2015-2020 a mai ocupat funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară.

"Am acceptat să-mi asum din nou o misiune atât de dificilă, pentru că îmi pasă de ceea ce am construit împreună, îmi pasă de fiecare membru al partidului nostru care a investit muncă, încredere și speranță. România are nevoie de un partid curat, liber și curajos, care să promoveze valorile creștin-democrate. Un partid care să onoreze înaintașii ce au făurit România, să nu uite jertfa ostașilor noștri, să le păstreze vie amintirea tuturor celor care au murit în chinuri, la ordinul regimurilor totalitare", a anunțat Eugen Tomac după Congres.

Președintele ales al PMP a prezentat prioritățile partidului în noul său mandat.

"România are nevoie de măsuri concrete, nu de vorbe goale. Noi nu ne vom abandona proiectele: revenirea la alegerea primarilor în două tururi, reducerea numărului de parlamentari la 300 sau noua lege a sănătății râmân demersuri pe care ni le asumăm și le vom promova în continuare", a adăugat Tomac.

Recent, Colegiul Naţional al PMP a decis convocarea Congresului PMP, la Bucureşti, pentru alegerea unei noi conduceri.

Fostul lider, Cristian Diaconescu, a contestat decizia membrilor Colegiului Naţional al PMP. El spune că refuză să participe la orice încercare de "sabotare a existenţei PMP" şi-l acuză pe Eugen Tomac că are o strategie pentru a oferi partidul "în schimbul unor beneficii personale iluzorii".

Diaconescu a anunţat că, în calitate de preşedinte al PMP, a convocat Congresul partidului pe data de 26 martie.