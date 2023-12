Eugen Tomac, despre Schengen: "Putem accepta o singură condiţie de la Austria. În rest, orice cedare mi se pare absurdă"

Europarlamentar Eugen Tomac se arată uşor sceptic asupra faptului că Austria ne-ar vrea în Schengen şi spune că nu ar trebui să acceptăm condiţii din partea lor, cu o singură excepţie sau o recomandare.

Austria ar putea să accepte intrarea României în spațiul Schengen, cel puțin în privința spațiului aerian, a anunţat duminică presa de la Viena, care citează surse din Ministerul austriac de Interne.

"Acest anunț festivist al premierului a născut noi speranțe, ceea ce nu este rău, însă trebuie să ne uităm realist la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, și anume că am avut în această săptămână care se încheie un Consiliu JAI, ultimul din acest an, unde s-a discutat despre spațiul Schengen, dar nu s-a avansat niciun calendar în ceea ce privește intrarea României și Bulgariei.

În al doilea rând, o schimbare de atitudine a Austriei evident că ar fi bună, dar să nu uităm un lucru important: votul în consiliul JAI se dă la pachet pentru România și Bulgaria.

Deocamdată, Olanda nu și-a formulat nicio schimbare de poziție, în condițiile în care are un guvern interimar, are recent alegeri încheiate. Pentru un vot în Consiliul JAI are nevoie de un vot în Parlament, de un mandat din partea Parlamentului, deci problema este un pic mai complexă.

Deocamdată, schimbarea poziției Austriei într-o eventualitate în care acest lucru se va și întâmpla, pentru că sunt în continuare rezervat cu privire la acest calendar, ea se poate implementa imediat.

Totul însă depinde și de Olanda în momentul de față. Și vreau să mai spun ceva extrem de important: orice condiție în plus acceptată de statul român în momentul de față este o cedare inutilă.

Croația a intrat la 01/01/2023 atât cu spațiul aerian, maritim și terestru, fără niciun fel de condiții în plus. Croația a intrat în Uniunea Europeană la 01/01/2013, noi așteptăm de 16 ani.

Austria a intrat în Uniunea Europeană la 01/01/1997, a fost primită în Schengen la 01/01/1990.

Singurul lucru pe care îl putem accepta pentru a elimina orice suspiciune și neîncredere care există la Viena este să îi rugăm pe austrieci să își detașeze câți polițiști vor, care să stea alături de polițiștii români și bulgari, să monitorizeze controlul la frontieră.

În rest, orice cedare mi se pare absurdă, pentru că noi avem pierderi economice de peste 10 miliarde de euro anual.

Suntem lipsiți de acces pe piața unică europeană, nu te poți dezvolta, nu poți fi competitiv pe piața unică europeană cu produsele românești atât timp cât ești în afara frontierelor Uniunii Europene.

Acest lucru trebuie să-l înțeleagă și guvernanții noștri și, evident, trebuie dus acest subiect în Consiliu European, pentru că nu mai e o problemă bilaterală acest blocaj, este o problemă ce ține de existența Uniunii Europene, este o problemă europeană", a spus Eugen Tomac, europarlamentar, duminică, la Antena 3 CNN.