Firea cere redeschiderea de urgență a Spitalului Modular COVID-19 Pipera, "închis de Primarul din dulap, din aprilie"

Fostul primar general al Capitalei Gabriela Firea susține că spitalul modular deschis anul trecut în Pipera, în timpul mandatului ei, zace în continuare acoperit de bălării, închis de „inconștientul” Nicușor Dan.

„Ura, nepriceperea, haosul și neputința actualului primar țin închis de peste un an de zile un spital perfect echipat, care ar putea salva vieți. În timpul unei pandemii, în timp ce toți politicienii și administratorii din lumea întreagă își folosesc la maximum toate resursele, decizia noului primar pentru ajutorarea pacienților a fost și este una singură: închiderea spitalului modular deschis de Firea”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

„Am construit acest spital, l-am dotat și am asigurat personalul medical necesar fără să ne ceară Ministerul Sănătății sau premierul, am alocat bani din bugetul masacrat al Primăriei Municipiului București fără ca Guvernul de atunci să ne ajute în vreun fel. Doar pentru că am înțeles că asigurarea sănătății oamenilor era responsabilitatea noastră! Astăzi sunt peste 15.000 cazuri/zi, un număr de decese înfiorător de mare, o presiune de nesuportat pe spitale. Iar Spitalul modular, închis de Primarul din dulap din aprilie, nu este folosit!”, mai spune Firea.

Ea îi întreabă pe cei aflați la putere care sunt interesele lor și dacă le pasă de sănătatea românilor.

„Ministrul interimar al Sănătății, Attila Cseke, a anunțat cā ar dori sā redeschidā Spitalul Modular COVID-19 din Pipera! Dar ce face primarul? De ce nu convoacă ședința de Consiliu General pentru a aloca fondurile necesare? Ce așteaptă? Sā mai moară alte sute de oameni?”, susține fostul primar general.

Gabriela Firea, împreunā cu cei 21 de consilieri generali social democrați, solicită convocarea sâmbătă a unei ședințe de îndată a Consiliului General pentru alocarea fondurilor necesare redeschiderii Spitalului modular COVID-19.

