Florin Barbu, ministrul Agriculturii: "Continuăm măsura de limitare a adaosului comercial practicat pe lanțul de procesare – distribuție – comercializare!"

❗️Continuăm măsura de limitare a adaosului comercial practicat pe lanțul de procesare – distribuție – comercializare! ? Le mulțumesc încă o dată reprezentanților comercianților și procesatorilor pentru efortul pe care îl fac în continuare pentru aplicarea acestei măsuri! Efectele se văd deja din plin: am stopat creșterile speculative de prețuri și am eliminat una dintre sursele principale ale inflației generale! ?Totodată, mă bucur să văd că mulți dintre cei care au criticat inițial demersul nostru susțin acum necesitatea prelungirii, mai ales că această măsură nu i-a afectat pe producătorii români și nu a produs perturbări în piața de alimente din România. ?Așa cum am discutat cu reprezentanții comercianților și cu procesatorii, împreună vom pune la punct un mecanism de verificare a prețurilor, prin care să ne asigurăm că pe termen lung nu vor mai exista creșteri speculative de prețuri, cum s-a întâmplat înainte de introducerea plafonării. ??Scopul nostru este să protejăm în continuare puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și să avem un dialog permanent cu fermierii, procesatorii și reprezentanții magazinelor pentru ca pe masa românilor să ajungă alimente la prețuri corecte!