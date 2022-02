Florin Cîțu îi răspunde lui Marcel Ciolacu: ”Cred că sare puțin etapele! La președintele României este decizia cu anticipatele!”

”În Partidul Național Liberal avem discuții, nu criticăm, nu arătăm cu degetul. Partidul Național discută și este normal și premierul când are ceva de spus, și colegii mei când au ceva de spus, este un cadru sigur în care ne putem exprima”, a declarat, luni, Florin Cîțu.

Aici cred că domnul Ciolacu trebuie să meargă să vorbească cu domnul președinte, pentru că la președintele României este decizia cu anticipatele. Deci sare puțin etapele. În același timp, știți foarte bine că în 2020 a fost un vot pentru dreapta.

Eu revin la mesajul pe care l-am avut până acum. Noi am făcut un compromis pentru stabilitatea economică a României într-o perioadă foarte dificilă. Nu vom face un compromis care să ducă România în comunism. Vrem să ținem această coaliției, vrem să mergem mai departe, pe noi ne interesează ca toată măsurile din programul de guvernare să fie respectate.

Am văzut când domnul președinte al PSD, domnul Ciolacu, nu a luat partea unor miniștri care au venit cu aberații economice în spațiul public. Asta am apreciat la domnia sa de fiecare dată. Acum, că domnia sa este supărat pe unii miniștrii că nu merge guvernarea, asta este. Este problema domniei sale și a PSD, nu este problema noastră. Pe viitor aș aprecia să mă sune dacă are ceva de spus!', a mai spus Florin Cîțu.

”Cred că l-ați auzit pe domnul președinte care a spus că guvernarea merge bine și sunt de acord. Acest guvern merge bine pentru condițiile dificile prin care trecem. Noi suntem aici ca să susținem toate demersurile guvernului care vin cu soluții pentru români, dar soluții care duc România mai departe pe parcursul european, pe un parcurs al dezvoltării economice, nu să o ducem înapoi în comunism”, a concluzionat Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu: "Îl anunţ pe Cîţu că, dacă se rupe coaliţia, vom avea alegeri anticipate"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis liderului PNL, Florin Cîţu, duminică, la Antena 3, că dacă se va rupe coaliţia de guvernare, vom avea alegeri anticipate.

Întrebat ce relaţie are cu liderul liberal Florin Cîţu, președintele social-democrat a vorbit, în exclusivitate, la Antena 3, despre posibilitatea alegerilor anticipate, în cazul în care coaliţia de guvernare nu va rezista.

"Îl anunţ că dacă PSD iese de la guvernare, vom avea alegeri anticipate.

Mai sunt trei ani până la alegeri, iar noi am intrat la guvernare ca să ajutăm şi să aducem coerență. Am adus stabilitate, majoritate şi ar trebui să le folosim", a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.