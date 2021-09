Reacția lui Florin Cîțu la anunțul demisiei USR din coaliție: ”Politica nu se face prin șantaj”

Dan Barna, co-preşedinte USR-PLUS, l-a acuzat pe premierul Florin Cîţu că a încălcat regulile stabilite în coaliţia de guvernare atunci când a încercat să forţeze adoptarea programului de investiţii "Anghel Saligny".

Înainte de ședința de Guvern de miercuri seară, Florin Cîțu a dat câteva declarații de presă, unde a vorbit și despre acest program.

”Aș vrea să discutăm despre program, pentru că programul nu este un program pentru mine, pentru PNL, pentru UDMR, pentru USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Am spus la începutul acestei guvernări, în 2021 nu ne mai permitem să avem localități în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate.

Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în față. În ceea ce privește șantajul, sau acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat SIIJ, în forma în care să treacă prin Guvern. A trecut prin Guvern, am negociat cu toată coaliția, am susținut toate soluțiile care au venit de la Ministerul Justiției pentru a desființa SIIJ.

Politica nu se poate face pe condiționări sau prin șantaj”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Dan Barna l-a ameninţat iniţial pe premierul Florin Cîţu, în timpul şedinţei de guvern, cu o moţiune de cenzură şi chiar cu destrămarea coaliţiei de guvernare, după ce Cîţu a încercat să adopte în şedinţă proiectul de investiţii "Anghel Saligny".

După scandalul de la Guvern, şedinţa de astăzi a fost suspendată până astăzi la ora 19.00.

"Un fel de joacă, nu ştiu cum să o numesc altfel, am văzut în această dimineaţă în şedinţa de guvern unde, deşi, luni în cadrul şedinţei de coaliţie am convenit împreună cu partenerii noştri de guvernare că vom continua discuţiile şi pe PNDL 3, şi pe SIIJ, şi pe pensiile speciale, şi urma ca în următoarea şedinţă a coaliţiei să venim cu anumite variante şi formule şi amendamente, am constatat în această şedinţă de guvern că pe lista suplimentară a fost introdus, la surpriză, acest PNDL 3, un program despre care am exprimat numeroase rezerve din mai multe motive.

