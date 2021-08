Florin Cîțu: ”Cifrele arată că economia României a depășit criza. Atestă că mi-am făcut treaba foarte bine”

”În acest moment sunt 27 de cetățeni români pe Aeroportul Internațional din Kabul și urmează să fie evacuați cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române, care a plecat astăzi spre Afganistan. Se fac de asemenea demersuri pentru recuperarea altor conaționali aflați la o fostă bază militară americană.

Aș vrea să reiterez un anunț foarte important către toți cetățenii români care se mai află în Afganistan și nu au contactat încă Misiunea Diplomatică Română din Pakistan, să se adreseze urgent Ambasadei României la Islamabad și să comunice coordonatele proprii, pentru a putea fi contactați în caz de necesitate.

”V-am promis vești extraordinare din economie - 13% creștere economică”

În același timp, am un alt mesaj pentru dumneavoastră. Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie - 13% creștere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani.

Economia României, dar și economia altor state au fost închise în această luptă, iar în acel moment nu aveam soluția pe care o avem astăzi, nu aveam vaccinul.

În 2020, pentru a salva economia, am propus o serie de măsuri, precum IMM Invest, reeșalonarea datoriilor, amânarea plății impozitelor, amânarea plății ratelor la bancă. Și după cum foarte bine vă aduceți aminte, am fost singurul optimist. Deși nimeni nu avea încredere, am promis că economia României va avea o revenire rapidă, o revenire în V.

”Cifrele arată că economia României a depășit criza economică”

Am lucrat din greu și am reușit, dar pentru asta vă mulțumesc vouă, dragi români. Nu aș fi reușit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi. Cifrele arată că economia României a depășit criza economică în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România după o astfel de criză. Cred că ultima dată a fost acum 100 de ani.

Pentru perioada următoare, îmi doresc două lucruri: predictibilitate și stabilitate în viața economică. 13,6% este o cifră pe care cu toții trebuie să o ținem minte, deoarece reprezintă creșterea economică din trimestrul II, anul acesta.

Indiferent de comentariile unora în spațiul public, această cifră atestă că mi-am făcut foarte bine treaba, anul trecut din funcția de ministru al Finanțelor, anul acesta ca prim-ministru.

”Guvernarea României nu este afectată de campania internă din PNL”

Am spus-o și o repet ori de câte ori e nevoie: guvernarea României nu este afectată de campania internă din PNL. Pentru mine, întotdeauna interesul românilor este cel mai important. Atunci când alții aleg să discrediteze, să distrugă, să minimalizeze, eu aleg să construiesc.

(...) Guvernul pe care îl conduc a schimbat paradigma folosite în guvernările anterioare, timp de 30 de ani. E simplu. Am spus-o și o repet, întâi investim, apoi avem creștere economică și după aceea rezultatele sunt împărțite tuturor românilor, prin mecanismele economiei de piață, și nu pe criterii politice.

Obiectivul nostru este ca România să devină o destinație pentru investițiile cu valoare adăugată mare. Acest lucru este posibil doar cu o forță de muncă bine educată, dar și bine plătită. Asta mi-am dorit pentru țara noastră și asta se întâmplă acum.

”Actualul guvern a dus România într-o nouă etapă de dezvoltare”

Dragi români, actualul guvern a dus România într-o nouă etapă de dezvoltare, în care statul este partenerul sectorului privat, își plătește facturile la timp, iar banul public nu mai este irosit. Este investit eficient, proprietatea privată este sfântă, atreprenorul este un erou și performața este recunoscută atât în mediul privat, cât și în sectorul public. Și acesta este doar începutul.

Este posibilă anul acesta o creștere economică din două cifre. De fiecare dată când am promis, de fiecare dată am făcut. Vă promit și acum că până în 2024 voi face toate reformele pe care mi le-am asumat atunci când nimeni nu avea curaj. Va fi o provocare să facem România mai competitivă la nivel regional, dar este obiectivul nostru pentru viitorul țării noastre, obiectivul meu.

În concluzie, îmi doresc să rămâneți alături de mine optimiști. Este o încurajare atât pentru mine, cât și pentru voi. Când nimeni nu mai avea nicio speranță și toți eram înconjurați de scenarii sumbre, această guvernare a găsit și a pus soluții reale pentru menținerea locurilor de muncă, asigurarea de capital de lucru și investiții.

Voi continua cu această abordare și voi demnonstra românilor că pot avea încredere în mine atunci când vine vorba despre responsabilitate și performanță în actul guvernării”, a declarat premierul Florin Cîțu, într-o declarație de presă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal