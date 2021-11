Florin Cîțu, replică acidă pentru Marcel Ciolacu: ”Am auzit acel argument și mi se pare bizar! Nu înțeleg cum vin lucrurile astea!”

”Am auzit și eu acest argument și mi se pare bizar. O moțiune de cenzură împotriva unui singur om este neconstituțională! Și atunci înseamnă că cei de la PSD vor ca niciunul dintre membrii guvernului să nu fie în viitorul guvern? Că nu prea înțeleg cum vin lucrurile astea.

Am auzit acel argument, dar mi se pare că ne ducem într-o direcție greșită când vorbim despre persoane. Pentru că eu nu vreau ca după această declarație să vin în Partidul Național Liberal și după aceea să înceapă colegii mei să spună x, y, z nu pot fi în guvern.

Până la urmă noi suntem partidul care am flexibilizat acest mandat. Am avut o altă propunere de premier, am înțeles, vrem să mergem mai departe! Până la urmă vom vedea care este decizia finală, înțeleg că la PSD nu știu dacă s-a luat decizia despre rotativă și dacă vor ei să fie primii sau nu”, a declarat Florin Cîțu în această dimineață.

Negocierile PSD-PNL, în impas. Marcel Ciolacu refuză propunerea liberalilor

PSD vrea premier prin rotație, însă Marcel Ciolacu exclude ca Florin Citu să conducă viitorul Executiv. Mai mult, nici varianta cu Nicolae Ciuca premier nu e văzută cu ochi buni de social democrați. In schimb, sunt dispuși să asigure guvernarea prin rotație.

Liderii PSD s-au arătat nemulțumiți de deciziile pe care le-au luat cei din PNL în ședința de aseară, în special de faptul că Florin Cîțu insistă să rămână singura propunere de premier. Aceasta este o nominalizare care nu ar putea fi acceptată de Partidul Social Democrat, având în vedere că PSD a depus o moțiune de cenzură care a trecut și care a dus la demiterea Guvernului condus chiar de Florin Cîțu.

Liderii PSD așteaptă decizia PNL cu privire la funcția de premier.

Pe de altă parte, PSD merge pe mâna lui Marcel Ciolacu și încearcă să-l impună pe acesta încă de acum, având în vedere neînțelegerile din PNL.

Potrivit unor surse, Klaus Iohannis și-a dat acordul pentru Marcel Ciolacu, dar vrea ca propunerea să fie agreată de toate partidele.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal